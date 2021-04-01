Пьяный крымчанин на машине своей бывшей возлюбленной въехал в столб

Крымчанин угнал автомобиль своей бывшей разлюбленной и разбил его об электроопору. Инцидент произошел на севере полуострова, передает пресс-служба МВД по республике.

В центре Симферополя автобус въехал в остановку с людьми Отмечается, что в органы с заявлением об угоне авто обратилась жительница села Победное. Полицейские обнаружили разбитый автомобиль на расстоянии 400 метров от дома потерпевшей. Стало известно, что машину угнал 28-летний мужчина, который ранее жил с заявительницей. Он рассказал, что вечером употреблял алкоголь у себя дома, но захотел еще.

«Взяв без разрешения ключи от машины, он решил втайне от хозяйки воспользоваться ее транспортным средством, чтобы добраться до ближайшего магазина. По дороге нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору», — уточнили в сообщении.