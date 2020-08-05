Пьяный крымчанин попытался дать взятку сотруднику ДПС

Алуштинца будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД и езду в нетрезвом виде, передает пресс-служба Следкома по республике.

Полицейский в Крыму подозревается во взятке в размере трех миллионов рублей Нарушителя задержали в середине июля в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Выяснилось, что житель полуострова уже был оштрафован за езду в состоянии опьянения и в этот раз его ждало привлечение к уголовной ответственности. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил взятку в размере 50 тысяч рублей. В результате в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело.

«От получения взятки сотрудник органов внутренних дел отказался, а злоумышленник был задержан на месте с поличным», — сообщили в СК.