Пьяный полицейский из Керчи врезался в машину своих коллег в Симферополе

Полицейский из Керчи в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль своих коллег в Симферополе, передает пресс-служба МВД по республике.

Водитель легкового авто врезался в здание поселкового совета Николаевки Инцидент произошел в крымской столице — водитель иномарки при движении по дворовой территории допустил столкновение со служебным автомобилем полиции.

«В результате ДТП никто не пострадал. Установлено, что за рулём иномарки находился сотрудник УМВД России по Керчи. При проверке выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения», – уточнили в сообщении.