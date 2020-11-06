Пьяный симферополец бутылкой повредил автомобиль скорой помощи

В Симферополе задержали 40-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль скорой помощи, передает пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

В Бахчисарайском районе двое мужчин отравились угарным газом Росгвардейцы передали задержанного, который своими действиями повредил боковое стекло авто, сотрудникам территориального отдела МВД.

На данный момент под надзором вневедомственной охраны в Республике Крым находятся свыше 300 карет скорой помощи.