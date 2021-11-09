Пьяный турист угнал автомобиль в Судаке и попал на нем в ДТП

Правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку и попал на ней в ДТП, передает пресс-служба администрации Судака.

Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории Так, 42-летний житель Вологодской области, который приехал в Судак на отдых, украл автомобиль Hyundai Solaris. По словам автовладельца, его собственность увезли с улицы Андрея Князева.

«Скрываясь с места происшествия, злоумышленник допустил дорожно-транспортное происшествие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД личность угонщика была установлена», — рассказали в пресс-службе.