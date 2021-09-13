Пьяный турист устроил погром на парковке в Севастополе

Нетрезвый гость Севастополя задержан за разбой на парковке, передает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

В Симферополе пьяный мужчина избил товарища Инцидент произошел накануне ночью. В сообщении уточняется, что к севастопольцу приехал приятель из другого региона ЮФО. Их встреча закончилась ссорой и рукоприкладством.

«Хозяйка квартиры, где произошел конфликт, попыталась пресечь драку и вызвала правоохранителей. Однако в планах нетрезвого гостя города встречи с полицией не было и он ушел из квартиры», — уточнили в сообщении.