Пьяный водитель без прав пытался скрыться от ГИБДД на севере Крыма

Полицейские Джанкоя задержали пьяного водителя, который управлял авто без прав, передает пресс-служба МВД по РК.

СК возбудил дело против водителя BMW, прокатившего полицейского на капоте Инцидент произошел накануне ночью. В центре города водитель «ВАЗ-21099» не остановился по требованию правоохранителей, в результате чего наряд ГИБДД начал преследование. Отмечается, что во время погони водитель многократно нарушал правила ПДД.

«В поселке Азовское Джанкойского района транспортное средство правонарушителя удалось заблокировать двумя патрульными автомобилями и остановить. Водитель, выйдя из машины, попытался скрыться, но ему это не удалось, он был задержан», — уточнили в МВД.