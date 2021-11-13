Пьяный водитель пытался завязать драку на заправке в Феодосии

Правоохранители задержали крымчанина, управляющего автомобилем в состоянии опьянения в Феодосии, передает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

В Ялте задержали избивших предпринимателя до полусмерти В ведомстве подчеркнули, что мужчина также спровоцировал конфликт на автозаправке — накануне ночью на одной из АЗС сработал сигнал «тревоги». Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из водителей приехал заправлять авто в нетрезвом виде. Другой посетитель сделал ему замечание, однако в ответ на это мужчина начал дебоширить и пытался завязать драку.

«Увидев правоохранителей, нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но был остановлен сотрудниками Росгвардии. Им оказался 43-летний местный житель», — рассказали в ведомстве.