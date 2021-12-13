Пьяный водитель сбил двух детей на тротуаре

В Симферопольском районе Крыма двух детей на тротуаре сбил пьяный водитель, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей и девушку ДТП произошло накануне в селе Краснолесье. Девочка впоследствии скончалась, добавили в ведомстве.

«Водитель автомобиля Acura MDX совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые следовали по обочине справа, по ходу движения автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, где впоследствии девочка от полученных травм скончалась», – уточняется в сообщении.