Пьяный водитель влетел в бетонный забор

В Советском районе Крыма произошло ДТП, по факту которого полиция проводит проверку, передает пресс-служба регионального главка МВД.

На трассе «Таврида» пострадала девушка в результате ДТП В результате ДТП нетрезвый водитель на авто Chevrolet влетел в бетонный забор. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что ДТП произошло на улице Степная. Водитель иномарки, двигаясь вдоль бетонного ограждения, на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в забор.

Мужчина признался, что он управлял авто, который принадлежит его матери.