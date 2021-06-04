Пять автомобилей столкнулись на Ялтинской трассе

На Ялтинской трассе произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу МВД РФ по республике.

Крымчанин предстанет перед судом за смерть подростка в ДТП Авария произошла недалеко от Ангарского перевала. Так, водитель авто Mitsubishi, двигаясь от Алушты в сторону Симферополя, выехал через две сплошные на полосу встречного движения, где врезался в грузовик-рефрижератор, а затем протаранил автомобили «ВАЗ», Skoda и Volkswagen. Названные авто также двигались по полосе встречного движения.

В результате ДТП пострадали четыре человека — водитель Mitsubishi, водитель и пассажир Volkswagen и несовершеннолетний пассажир автомобиля Skoda.