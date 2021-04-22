Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

В Сакском районе Крыма произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки, в результате которого пострадали пять человек, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

Крымчанина приговорили к колонии за пьяное вождение и смерть пассажира Согласно предварительной информации, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. Водитель иномарки и четыре человека, находившиеся в автобусе, получили телесные повреждения.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение.