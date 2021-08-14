Пять минут и все готово. Как получить статус самозанятого в Крыму

Сюжет Большие перемены

Новый налоговый режим в стране — это возможность легализоваться тем, кто раньше трудился неофициально. Речь идет о парикмахерах, кондитерах, мастерах маникюра, портных, работающих на дому. О репетиторах, людях, сдающих в аренду жилье, и многих других. Для Крыма этот вопрос очень актуален, поскольку, по данным Росстата, доля неофициально работающих в республике составляет около 40%.

Вышли из тени

Эксперимент со льготным налогообложением начался в 2019 году в Москве, Московской и Калужской области, а также в Татарстане. А с 1 июля 2020 года эту практику распространили на своей территории все российские регионы. И Республика Крым не стала исключением. Самозанятые платят налоги всего по двум ставкам: 4% с платежей физических лиц и 6% с платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Жительница Симферополя Светлана Крушина на собственном опыте оценила все плюсы статуса самозанятой. «Я на пенсии, когда-то работала в ателье, а сейчас принимаю заказы на дому, — рассказала она. — Работала нелегально, боялась оформлять ИП, поскольку никогда не занималась предпринимательством и не была уверена, что мой доход позволит делать ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд. Очень обрадовалась, когда в Крыму появилась возможность зарегистрироваться самозанятой. Теперь могу работать легально, без статуса ИП».