Пять музеев Керчи будут работать 18 марта бесплатно

В Керчи пять музеев будут работать бесплатно в День воссоединения Крыма с Россией, передает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Стартовал проект к 130-летию музея-заповедника «Херсонес Таврический» Речь идёт о Керченском музее древностей (ул. Свердлова, 22), лапидарии (ул. Р.Люксембург, 24/14), Картинной галерее (ул. Театральная, 36), Мелек-Чесменском кургане (ул. Гайдара, площадь автовокзала) и музее истории Эльтигенского десанта (пос. Героевское, ул. Генерала Косоногова, 2).

В сообщении подчеркнули, что посетители 18 марта смогут бесплатно самостоятельно ознакомиться с постоянными и временными экспозициями по многовековой истории и многонациональной культуре Крымского полуострова.