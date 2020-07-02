Пять причин, почему крымчане так поддержали поправки к Конституции

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Голосуя 1 июля за поправки к Конституции, Крым дал показатель, сравнимый разве что с историческим референдумом о вхождении в состав России. В марте 2014-го явка была 83%, за Конституцию пришло голосовать 82% избирателей. Тогда за вхождение в Россию проголосовало 96,7%. Спустя шесть лет за обновленную Конституцию – более 90%. Любопытно, что несколько иные показатели у Севастополя. В чем причины столь высокой явки крымчан и голосования «за» изменения Основного закона?

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Причина первая: фактор Путина

Уровень поддержки президента в Крыму на протяжении последних шести лет постоянно был выше, чем во многих других российских регионах. Во многом именно благодаря политической воле Путина полуостров стал частью России в 2014 году. Крымчане об этом не забывают. По данным соцопросов, в прошлом году деятельность Путина позитивно оценивали 90% жителей Крыма, тогда как в среднем по РФ показатель составлял 64%. Вряд ли в 2020 году цифры кардинально поменялись. Поэтому нынешнее голосование – отчасти очередное подтверждение поддержки лично Путину, поскольку именно он — инициатор конституционной реформы и автор многих поправок.

Причина вторая: «растянутое» голосование

Нынешнее голосование длилось неделю. Для России «растянутое» волеизъявление в сочетании с электронным голосованием, подачей бюллетеней рядом с домом и другими формами – в новинку. Но новые технологии принесли свои плоды. Если бы голосование происходило в один день, многие избиратели в Крыму, да и в других регионах, могли бы просто не прийти на участки, опасаясь больших скоплений людей и повышенных рисков подхватить коронавирус.

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Для Крыма немаловажным также является фактор лета. С 15 июня средства размещения начали работать на внутренний туризм, с 1 июля – принимать туристов с материка. Многие крымчане уже вышли на работу на вновь открытых после изоляции курортах, и непосредственно 1 июля многим избирателям было бы крайне трудно прибежать на участок. Да и сами жители региона не прочь съездить на дачу или на пляж. Потому и ушли в свое от летних голосований – избирателя крайне тяжело собрать.

Причина третья: мобилизация избирателей

Результаты голосования во многом зависели и от работы местных властей, и разных общественных структур и движений, перед которыми стояла задача донести до людей значимость предлагаемых изменений и убедить прийти на участки. Крым с этой задачей справился весьма успешно. Информационная кампания в СМИ практически не прекращалась, несмотря на коронавирусные «каникулы». После ослабления ограничений по изоляции крымские чиновники, депутаты, общественники активизировались и объездили практически весь полуостров, проводя разъяснительную работу и максимально мобилизуя жителей на голосование. Как показали результаты, «десантирование» в регионы принесло свои плоды.

Причина четвертая: популярность поправок

Как руководители Крыма, так и многие эксперты и общественники отмечали, что ряд предложенных изменений в основной закон нашли отклик в сердцах жителей региона. Особенно актуальна для них поправка о запрете действий или призывов, направленных на отчуждение территорий страны. Вопрос «возврата» Крыма регулярно муссируется в информационном пространстве. И хотя на заявления политиков Украины и других стран уже мало обращают внимание, тема продолжает обсуждаться, а значит, пугать крымчан. «Вопрос Крыма закрыт», не раз заявлял президент Путин и другие высокие руководители страны. Тем не менее, конституционно закрепленная гарантия нерушимости нынешних российских границ дает крымчанам много больше уверенности, что и с приходом новых лидеров страны статус российского Крыма не изменится.

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Еще одна популярная поправка у крымчан – о сохранении исторической памяти. К этой теме на обильно политой кровью крымской земле относятся очень бережно. Кроме того, в силу обозначенного ранее весьма высокого рейтинга действующего президента, можно предположить, что многие крымчане поддерживают и поправку о праве Владимира Путина вновь выдвигать свою кандидатуру на высший государственный пост.

Причина пятая: практичность

Голосование по поправкам к Конституции проходило в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, хоть и после отмены большей части карантинных ограничений. При входе в помещения участков избирателям выдавали маски, перчатки и шариковые ручки. Голосовать было не только безопасно, но и полезно с практической точки зрения. Почему бы не получить бесплатно ручки и индивидуальные средства защиты? Ведь коронавирус еще окончательно не побежден. Ну, а кто-то отдаст ручку ребенку для школы или просто сохранит весь «набор» на память. Как хранят многие дома вырезки из старых газет и открытки.