Пятая часть смертей от COVID-19 в Крыму за время пандемии пришлась на последний месяц

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В Крыму 20% летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом за всё время пандемии, пришлись на последний месяц. Такие данные привела глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «За последнюю неделю зафиксирован 101 летальный исход, причём если взять все летальные исходы за весь период наблюдения за полтора года, 20% – это летальные случаи, которые приходятся на последние четыре недели».

Что касается Севастополя, то тенденции к спаду темпов прироста числа заражённых пока не наблюдается. За минувшие сутки в нашем городе коронавирус обнаружен у 219 человек. Шесть пациентов – в возрасте от 60 до 87 лет – скончались. После выздоровления выписались 299 пациентов. Всего время пандемии в нашем городе коронавирусом заразились 26 094 человека, выздоровели 22 591, 987 – умерли.