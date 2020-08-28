Пятерых севастопольцев освободили из пиратского плена

Пятерых моряков из Севастополя, которых 17 июля взяли в плен пираты, напавшие на судно «Кюрасао Трейдер» в Гвинейском заливе, освободили. Это произошло 24 августа, благодаря совместных усилиям дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца. Об этом сообщили в МИД России, пишет новостной портал ForPost.

По их данным, сейчас наши моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в Порт-Харкорте. Перед тем, как вернуться домой, им нужно пройти медосмотр. Как отметили в МИД, состояние здоровья у пострадавших – удовлетворительное.

Однако в Севастополе опасаются, что на возвращение наших моряков повлияет пандемия COVID-19 – ситуация меняется стремительно и делать прогнозы очень сложно, отметил уполномоченный по защите прав человека в Севастополе Павел Буцай.

К решению этого вопроса, по словам омбудсмена, сейчас прикладываются максимальные усилия Министерства иностранных дел России. Павел Буцай выразил надежду, что в скором времени севастопольские моряки окажутся дома.

Напомним, пираты напали на судно в 210 милях от побережья африканского Бенина и захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа.