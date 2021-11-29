Пятилетний мальчик травмировался в ДТП в Севастополе

Два автомобиля столкнулись в Севастополе. В результате ДТП пятилетний мальчик получил травму, передает пресс-служба регионального МВД РФ.

Два человека пострадали в ДТП с участием двух авто Mercedes в Севастополе ДТП произошло между селами Терновка и Черноречье. Авария произошла во время того, как водитель легкового авто Daewoo выехал на встречную полосу движения, несмотря на то, что на участке трассы в месте столкновения авто потоки разделяет сплошная полоса.

«Водитель 1952 года рождения, управляя легковым автомобилем Daewoo, совершил столкновение с автомобилем Chevrolet», – сообщили в ведомстве.