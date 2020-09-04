Пятилетний ребенок погиб в результате ДТП в Крыму

Двое несовершеннолетних детей на электросамокате выехали на проезжую часть на востоке Крыма. Они попали под колеса автомобиля, погиб ребенок, передает пресс-служба ГИБДД МВД по республике.

Неизвестный водитель сбил шестилетнюю девочку в Крыму и скрылся ДТП произошло накануне вечером в Кировском районе.

Согласно данным правоохранителей, дети катались на электросамокате вдоль дороги. Девятилетний ребенок не справился с управлением самоката. Самокат выкатился на дорогу прямо под колеса проезжавшей мимо «Ниве».