Пятьсот и больше. Поможет ли первая серия «антиковидных» мер

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41. АиФ-Крым №41 13/10/2021

Конец минувшей недели прошёл в обсуждениях новых «противовирусных» мер, озвученных в крымском правительстве. Не слишком ли «закручивают гайки»? Но вот невиданные ранее в Крыму цифры по заразившимся COVID-19: в субботу 519 новых случаев, в воскресенье — 500.

Куда везём?

Перегрузка системы здравоохранения Крыма колоссальная. Вице-премьер — министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская заявила, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму занят на 94%. Очевидно, на этой неделе он приблизится и к стопроцентному. Новые койки разворачиваются, уже работающие больницы демонстрируют чудеса вместимости, но как долго это может продолжаться?

В Крыму развернули еще 100 коек для помощи пациентам с COVID-19 Коечный фонд для жертв коронавируса приближается к четырём тысячам мест. К среде обещают увеличить их количество ещё на 400. Сейчас заболевших везут туда, где есть места. Из Симферополя, например — в Нижнегорск или Бахчисарай. Тут уже не до удобства логистики, не до шаговой доступности к дому.