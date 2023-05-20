Пицца-бутерброд: как быстро приготовить идеальный перекус для всей семьи

Количество ингредиентов для пиццы можно рассчитывать по своему вкусу.

Если не знаете, что быстро приготовить в качестве перекуса, а также чем накормить детей, которые не особо любят супы и каши, предлагаем рецепт пиццы-бутерброда из блога «Сборник рецептов». На ее приготовление понадобится совсем немного времени, а бутерброды сметут со стола еще теплыми. Количество ингредиентов можно брать по своему усмотрению в зависимости от того, что вы любите.

Пицца-бутерброд

Ингредиенты:

хлеб;

отварная куриная грудка;

свежие помидоры;

маринованный огурец;

кукуруза консервированная;

сыр твердый;

майонез.

Способ приготовления:

Отваренную курицу порвать на волокна. Если волокна слишком длинные, можно порезать их короче. Помидоры и маринованный огурец нарезать. Добавить их к курице, перемешать. Туда же всыпать кукурузу, натертый сыр и добавить немного майонеза. Все хорошо перемешать, при желании досолить, добавить специи.

Массу, которая получилась, выложить на кусочки хлеба и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 10 минут, пока сверху не образуется золотистая корочка.

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