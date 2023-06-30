Описание приготовления:

Пицца по этому рецепту получается румяная, с хрустящей корочкой, а внутри нежная, пористая и воздушная. Ну очень удачная выпечка! Рецепт самого теста достаточно простой, оно обладает нейтральным вкусом и подойдёт не только для домашней пиццы, но и для любого вида несладкой выпечки: пирогов, пирожков, лепёшек, плюшек, рогаликов и т.п. Широкую известность это тесто получило благодаря Анне Григорьевне Дышкант, личному повару Никиты Сергеевича Хрущева, которая в своём интервью рассказала о том, что Хрущев очень любит пироги и пирожки именно из этого теста. Главной его изюминкой можно назвать долгий срок хранения, в теории тесто может храниться в холодильнике до 10 дней, а можно и вовсе убрать его в морозилку если не собираетесь в ближайшее время вообще заниматься выпечкой. Тесто не теряет своих свойств, а выпечка из него получается просто потрясающе вкусной, обязательно попробуйте!

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Мука / Дрожжи / Сухие дрожжи

Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Стакан (1 стакан — 250 грамм)

Мука 3,5 Стакана

Дрожжи сухие 2 Чайных ложки

Масло сливочнoe 200 Грамм

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1,5 Чайных ложки

Колбаса варёно-копчёная 100 Грамм

Сыр 100 Грамм

Помидор 1 Штука

Соус По вкусу (можно заменить на кетчуп)

Количество порций 10

Калорийность

324 ккал

Калорийность

8 г

Белки

19 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца из хрущёвского теста»

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло нарежьте кубиками и предварительно размягчите при комнатной температуре.

Соедините муку, сахар, дрожжи, размягчённое масло и соль. Перетрите всё руками до состояния крошек.

Добавьте молоко. Молоко можно взять прямо из холодильника, необязательно подогревать.

Перемешайте всё ложкой, а затем переложите тесто на стол и продолжите замес руками. Если необходимо, то можно добавить ещё 2-3 ст.л. муки.

Готовое тесто должно получиться эластичным и достаточно плотным, немного будет липнуть к рукам. Соберите его в шар, переложите в кастрюлю или глубокую миску, сверху затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 4 часа.

Настоявшееся тесто ещё раз вымесите руками, затем разделите на 2-4 части, в зависимости от желаемого размера и толщины пиццы. Одну часть теста раскатайте и переложите в жаропрочную форму (смазывать маслом не нужно). Руками сформируйте бортики и наколите дно вилкой. Оставшееся тесто уберите в холодильник или морозилку если не собираетесь ещё заниматься выпечкой.

Смажьте тесто томатным соусом.

Сверху выложите любую любимую начинку. У меня колбаса и помидоры.

Посыпьте поверх сыром и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут.

Пицца из хрущёвского теста готова. Нарежьте её на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Оставшееся нестареющее хрущевское тесто храните в холодильнике (в герметичной емкости) и используйте по необходимости.