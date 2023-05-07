Пицца «Жюльен» от Ольги Матвей

Устали подолгу ждать, когда курьер привезет ваш заказ? Откажитесь от доставок в пользу приготовления домашней вкуснотищи. Ароматная пицца «Жюльен» по рецепту кулинарной кудесницы Ольги Матвей станет вашим фаворитом.

Испеките столь потрясающее блюдо уже на этих выходных. После покупную пиццу вы уже точно не захотите. Ведь огромная порция, пышное тесто и сочная начинка покорят ваше сердце!

Аппетитная пицца «Жюльен»: с чем ее приготовить

Для приготовления вкуснейшей начинки для такого домашнего блюда стоит заранее отварить куриное филе в подсоленной воде. Чтобы мясо было сочным, Оля Матвей советует оставить его до полного остывания в бульоне. Тогда курочка в вашей пицце поразит своим нежным вкусом.

Ингредиенты

Вода300 мл Подсолнечное масло20 мл Пшеничная мука500 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сахар1 ст. л. Дрожжи10 г Шампиньоны250 г Куриное филе300 г Твердый сыр250 г Сливки30 мл Кетчуп3 ст. л. Прованские травы по вкусу

Приготовление

Всыпаем в глубокую емкость пшеничную муку. Добавляем 1 щеп. соли, сахар и сухие дрожжи. Тщательно всё перемешиваем.Вливаем к муке слегка теплую воду и подсолнечное масло. Замешиваем тесто ложкой. Затем смазываем руки подсолнечным маслом. Вымешиваем ими тесто до однородности. Смазываем емкость маслом. Помещаем в нее тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 40 минут. Готовим начинку. Остывшее отварное филе нарезаем небольшими кусочками, шампиньоны — пластинками.Обжариваем грибы на разогретой сковороде с добавлением перца до золотистости. Даем им остыть.Смазываем рабочую поверхность маслом. Обминаем на ней тесто. Раскатываем его в пласт размером с противень. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него тесто. Делаем небольшие бортики.Смазываем тесто кетчупом. Сверху выкладываем курицу. Затем помещаем шампиньоны, равномерно их распределяя. Слегка присаливаем. Добавляем немножко перца и прованских трав.Сверху поливаем пиццу сливками любой жирности (тонкой струйкой). Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им пиццу. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Готово!

Можете подавать горячую пиццу прямо на противне, разрезая ее перед близкими. Или разделите ее на порционные кусочки заранее и только затем презентуйте ароматную выпечку родным. В любом случае вас завалят комплиментами.