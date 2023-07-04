Описание приготовления:

Тесто для пиццы можно взять абсолютно любое по вашему вкусу. Репу выбирайте сочную, спелую, без признаков порчи. Лучше всего если она будет из свежего урожая, тогда она раскроет свои вкусовые качества в полной мере. Сахар регулируйте по своему вкусу.

Основной ингредиент: Овощи / Репа

Блюдо: Выпечка / Пицца / Блюда с начинкой

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Тесто дрожжевое для пиццы 200 Грамм

Репа желтая 200 Грамм

Сахар 40 Грамм

Масло растительное без запаха 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

189 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца со сладкой репой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пиццы со сладкой репой.

Репу тщательно вымойте, очистите от верхнего слоя и порежьте на кусочки. Выложите ее в кастрюлю и залейте водой, варите на среднем огне до полуготовности. Помните ее до желаемого состояния, но лучше, если останутся небольшие кусочки.

Раскатайте тесто для пиццы в круг, выложите начинку из репы и разровняйте. По краю сделайте бортики. Поставьте пиццу со сладкой репой в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до готовности. Готовую пиццу достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!