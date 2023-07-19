Описание приготовления:

Для начинки пиццы можно взять любые мясные продукты, которые есть в наличии. Соленые огурцы прекрасно заменяют маринованные, а если они очень кислые, при приготовлении соуса добавьте немного сахара. Сыр должен хорошо плавиться, лучше всего подойдет моцарелла.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Мука / Колбаса Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Лук зеленый (перо) 20 Грамм

Огурец соленый 70 Грамм (или маринованный)

Мясное ассорти 300 Грамм (с копченостями)

Кетчуп 2 Ст. ложки

Сыр твердый 150 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Мука 200 Грамм

Молоко 100 Миллилитров

Дрожжи (живые) 5 Грамм

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

238 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Солянка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пиццы "солянка".

Молоко немного подогрейте, добавьте соль, дрожжи и перемешайте до однородности. Влейте растительное масло и еще раз перемешайте.

Просейте в молочную массу муку и замесите мягкое тесто. Сформируйте из него шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.

Миску с тестом накройте и уберите на 30-40 минут в теплое место для подъема.

В сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла, добавьте нарезанный зеленый лук, кетчуп и натертые на крупной терке соленые огурцы. Поставьте все на средний огонь и тушите в течение 5 минут, перемешивая. Снимите сковороду с огня.

Переложите подошедшее тесто на стол посыпанный мукой и руками разомните его в круг диаметром 22 сантиметра, делая небольшие бортики. Выложите тесто на противень.

Нанесите на круг теста подготовленный соус ровным слоем.

Порежьте мясные продукты соломкой, сосиски кружочками и разложите ровным слоем на соус до бортиков.

Твердый сыр натрите на средней терке и засыпьте мясной слой.

Поставьте пиццу в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут, до готовности. Спустя время достаньте пиццу "Солянку" из духовки, порежьте и сразу подавайте.

Приятного аппетита!