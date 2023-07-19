Описание приготовления:
Для начинки пиццы можно взять любые мясные продукты, которые есть в наличии. Соленые огурцы прекрасно заменяют маринованные, а если они очень кислые, при приготовлении соуса добавьте немного сахара. Сыр должен хорошо плавиться, лучше всего подойдет моцарелла.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Мука / Колбаса Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Лук зеленый (перо) 20 Грамм
- Огурец соленый 70 Грамм (или маринованный)
- Мясное ассорти 300 Грамм (с копченостями)
- Кетчуп 2 Ст. ложки
- Сыр твердый 150 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Мука 200 Грамм
- Молоко 100 Миллилитров
- Дрожжи (живые) 5 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 6
Калорийность
238 ккал
Калорийность
11 г
Белки
14 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца "Солянка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пиццы "солянка".
Молоко немного подогрейте, добавьте соль, дрожжи и перемешайте до однородности. Влейте растительное масло и еще раз перемешайте.
Просейте в молочную массу муку и замесите мягкое тесто. Сформируйте из него шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.
Миску с тестом накройте и уберите на 30-40 минут в теплое место для подъема.
В сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла, добавьте нарезанный зеленый лук, кетчуп и натертые на крупной терке соленые огурцы. Поставьте все на средний огонь и тушите в течение 5 минут, перемешивая. Снимите сковороду с огня.
Переложите подошедшее тесто на стол посыпанный мукой и руками разомните его в круг диаметром 22 сантиметра, делая небольшие бортики. Выложите тесто на противень.
Нанесите на круг теста подготовленный соус ровным слоем.
Порежьте мясные продукты соломкой, сосиски кружочками и разложите ровным слоем на соус до бортиков.
Твердый сыр натрите на средней терке и засыпьте мясной слой.
Поставьте пиццу в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут, до готовности. Спустя время достаньте пиццу "Солянку" из духовки, порежьте и сразу подавайте.
Приятного аппетита!