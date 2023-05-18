Пицца из кабачков на сковороде — это низкокалорийное угощение, которое позволяет вкусно и аппетитно превратить ничем не примечательный овощ в кулинарный шедевр. Кабачковая выпечка имеет множество интерпретаций. В сегодняшней подборке собраны основные рецепты. Диетическое блюдо богато клетчаткой, и замечательно подойдет худеющим персонам.

ПП пицца из кабачков на сковороде

ПП пицца из кабачков на сковороде воплощается в жизнь за считанные минуты. Освоить процесс сможет каждый. Если кабачковые оладьи перестали пользоваться спросом, то пицца станет излюбленным простым блюдом. В качестве начинки можно выбрать все, что нравится.

Ингредиенты –+3 порц.

Ветчина 100 гр. (из индейки)

Помидоры черри 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Кабачок 2 шт. (небольшие)

Мука 3 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 70 гр.

Кетчуп 1 ст.л.

Соль повкусу

Масло растительное 30 мл.

Базилик сушеный по вкусу

Шаги 30 мин.

Для приготовлении пиццы из кабачков на сковороде, подготавливаем ингредиенты и переходим непосредственно к процессу. Промыв и очистив с помощью экономки кабачки, натираем мякоть на терке. Слегка посолив, оставляем минут на 15. Когда образуется жидкость, отжимаем от ее излишков. Вбиваем яйцо и тщательно вымешиваем. Приправляем сушеным базиликом и вводим просеянную муку, вымешиваем основу. Раскалив сковородку с растительным маслом, распределяем основу пиццы, разравнивая лопаткой. Подрумянив и перевернув на другую сторону корж, доводим до готовности. Практически готовое основание пропитываем кетчупом или используем аналог в виде домашней аджики и прочего. Нарезав ветчину, распределяем ее по промазанной поверхности. Промыв помидоры черри, делим их пополам и хаотично разбрасываем. Натерев сыр, рассыпаем его по томатному слою. Сковородку снова размещаем на плите и, прикрыв крышкой, ждем, когда сыр расплавится. Присыпаем аппетитное блюдо рубленой зеленью. Переложив полезную пиццу на блюдо, переходим к дегустации. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков на сковороде с колбасой и сыром

Пицца из кабачков на сковороде с колбасой и сыром – простой вариант аппетитного перекуса. Отличная альтернатива для тех, кто следит за фигурой. Калорийность блюда может варьироваться в зависимости от жирности используемых ингредиентов. Овощная основа замечательно сочетается с любой начинкой.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Колбаса – 120 гр.

Помидоры – 1-2 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Сыр твердый – 70 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав ингредиенты, начинаем занимательный процесс.

Шаг 2. Молодые кабачки обдаем водой, смывая загрязнения, при необходимости избавляемся от кожицы. Трем на терке и отжимаем сок. Даем немного стечь, оставив на сите.

Шаг 3. Выливаем яйцо и вводим муку, не забывая ее просеять.

Шаг 4. Приправляем солью и перцем. По усмотрению добавляем пряности, например, сухой чеснок, итальянские или прованские травы.

Шаг 5. Вымешиваем тесто, пока не образуется однородная консистенция.

Шаг 6. Вареную колбасу тонко нарезаем.

Шаг 7. Вымытые томаты режем кружочками, сыр измельчаем с помощью терки.

Шаг 8. Прогрев смазанную растительным маслом сковороду, выкладываем кабачковую основу. Готовим на минимальном огне.

Шаг 9. Спустя 5 минут переворачиваем корж.

Шаг 10. Распределив соус, раскладываем колбасу и томаты.

Шаг 11. Сверху посыпаем тертым сыром. Накрыв сковородку и уменьшив нагрев, доготавливаем. Внешний вид изделия подскажет, когда пора завершать процесс.

Шаг 12. Аппетитную пиццу перемещаем на блюдо, украшаем листиками петрушки.

Шаг 13. Нарезаем порционно и угощаемся. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца с помидорами и сыром на сковороде

Кабачковая пицца с помидорами и сыром на сковороде займет не более получаса. Максимально простой процесс освоит даже неопытный кулинар. Несложные манипуляции под силу каждому любителю экспериментировать. Для более экономной версии допускается готовить пиццу с сыром средней ценовой категории, например, моцареллой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мясо вяленое – 50 гр.

Помидоры – 1-2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Сыр «Дор блю» – 40 гр.

Кетчуп – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и вперед творить!

Шаг 2. Чистые кабачки освобождаем от кончиков и по желанию снимаем кожицу. Измельчаем на терке. Сложив в миску, солим и ждем, пока выделится сок. Процеживаем жидкость через сито, отжимая массу.

Шаг 3. Отправляем разбитые яйца.

Шаг 4. Размешав, понемногу добавляем муку. Объединив компоненты, оставляем набухать.

Шаг 5. Наливаем на горячую сковородку растительное масло и раскладываем тесто ровным слоем.

Шаг 6. Обжарив, переворачиваем и промазываем соусом.

Шаг 7. Режем сыр и вяленое мясо. Промываем томаты и нарезаем кружочками. Распределяем начинку по коржу в любом порядке.

Шаг 8. Закрываем и готовим под крышкой, пока не зарумянится дно, а сыр не расплавится.

Шаг 9. Переместив на блюдо для подачи, делим на порции. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца с манкой на сковороде

Кабачковая пицца с манкой на сковороде выходит нежной и очень аппетитной. В качестве начинки можно использовать все что угодно. Это могут быть грибы, куриное мясо, ветчина, овощи или морепродукты. Сушеный чеснок придает особый аромат, который заполняет весь дом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Манная крупа – 3 ст.л.

Помидоры – 1 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Кабачок крупный – 1 шт.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Сыр твердый – 100 гр.

Колбаса – 100 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло оливковое – для жарки.

Укроп – пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Промываем кабачок и томат.

Шаг 2. Почистив и натерев кабачок на терке, солим и оставляем, чтобы избавиться от лишней влаги.

Шаг 3. Измельчаем колбасные изделия, можно заменить отварным мясом.

Шаг 4. Половину сыра натираем на мелкой терке, оставшийся сыр – на крупной терке.

Шаг 5. Помидор нарезаем тонкими ломтиками.

Шаг 6. К отжатому от сока кабачку кладем натертый на крупной терке сыр.

Шаг 7. Далее вводим яйцо.

Шаг 8. Сыплем гранулированную чесночную специю.

Шаг 9. Промытый укроп мелко рубим, вводим в массу. Перемешиваем и всыпаем манку. Размешав, оставляем набухнуть.

Шаг 10. Разогреваем сковородку и промазываем оливковым маслом.

Шаг 11. Распределяем основание пиццы, слегка трамбуя лопаткой.

Шаг 12. Поджарив, переворачиваем корж на вторую сторону.

Шаг 13. Распределяем колбасный слой и раскладываем томаты.

Шаг 14. Засыпаем мелко натертым сыром и накрываем крышкой.

Шаг 15. Готовим, пока сыр не расплавится.

Шаг 16. Ароматную пиццу перекладываем на доску. Декорируем, если хочется зелеными листочками базилика.

Шаг 17. Нарезав порционно наслаждаемся! Приятного аппетита!

Пицца из кабачков без муки на сковороде

Пицца из кабачков без муки на сковороде обладает нежной текстурой. Кабачковая выпечка хорошо насыщает и никак не повредит вашей фигуре. Это замечательный вариант для тех, кто соблюдает диету. Вкусно и дешево. Пиццу подают как в горячем, так и остывшем состоянии.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мясо куриное запеченное – 150 гр.

Помидоры – 2 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Кабачки небольшие – 1 шт.

Хлопья овсяные – 80 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Кетчуп низкокалорийный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Курицу предварительно запекаем или отвариваем, или используем низкожирные колбасные изделия. Основательно промываем овощи.

Шаг 2. Натираем на мелкой терке кабачки. Солим и даем постоять, чтобы соль вытянула лишний сок. Отжимаем кабачковую массу.

Шаг 3. К кабачкам отправляем овсяные хлопья. По усмотрению их можно перемолоть. Размешав, даем массе набухнуть.

Шаг 4. Разбиваем яйцо.

Шаг 5. Вымешиваем тесто и распределяем по горячей промасленной сковороде.

Шаг 6. Поджарив до румяности, переворачиваем корж на другую сторону.

Шаг 7. Румяную основу пропитываем низкокалорийным кетчупом.

Шаг 8. Нарезаем томаты кружочками и укладываем на корж. Курицу делим на волокна и раскидываем произвольно.

Шаг 9. Присыпаем сырной стружкой.

Шаг 10. Доготавливаем под крышкой, пока не расплавится сыр.

Шаг 11. Угощение переносим на красивое блюдо и делим на порции. Приятного аппетита!