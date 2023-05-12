Пицца из кабачков в духовке – это более полезный и не менее вкусный вариант традиционной пиццы на мучном тесте. Основой такой пиццы является натертый на терке и отжатый кабачок, а тесто дополняется мукой и яйцом. Начинка выбирается по личному усмотрению. Кабачковую пиццу отличает простое приготовление, более низкая калорийность, сочная и нежная текстура основы и отличный вкус.

Пицца из кабачков в духовке с колбасой и помидорами

Пицца из кабачков в духовке с традиционными колбасой и помидорами будет у вас сытным, простым и вкусным блюдом для ужина. В этом рецепте кабачковое тесто замешиваем с добавлением муки, манки, яиц и разрыхлителя. К начинке добавляем зелень и твердый сыр с моцареллой.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 500 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Мука 80 гр.

Манная крупа 80 гр.

Соль 1 ч.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка по вкусу

Для начинки:

Вареная колбаса 200 гр.

Помидоры 2 шт. (крупные)

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Сыр Моцарелла 100 гр.

Руккола для подачи

Шаги 60 мин.

Для приготовления вкусной пиццы из кабачков в духовке подготовьте все ингредиенты согласно пропорции рецепта. Выберите молодые кабачки с тонкой кожурой и промойте их. В пиале венчиком хорошо взбейте яйца. Тонкими ломтиками нарежьте колбасу, помидоры и моцареллу, а твердый сыр измельчите на крупной терке. Кабачки натрите на крупной или средней терке и максимально руками отожмите сок. К кабачковой массе перелейте взбитые яйца, добавьте в равных количествах муку с манкой, нарезку петрушки, насыпьте соль с черным перцем и разрыхлителем. Ложкой замесите тесто до однородного состояния. Форму для пиццы смажьте любым маслом и присыпьте панировочными сухарями. В нее ровным слоем выложите кабачковое тесто. Поверх теста равномерно разложите нарезку колбасы, моцареллы и помидоров. Духовку включите на 180°С. Запеките пиццу в продолжение 25 минут. Затем посыпьте ее тертым сыром и продолжите запекание еще 5 минут, чтобы сыр расплавился. Испеченную пиццу оставьте в форме на несколько минут, чтобы немного остыла и сохранила форму. Затем приготовленную в духовке пиццу из кабачков с колбасой и помидорами дополните руколой, порционно нарежьте и сервируйте к ужину. Приятного аппетита!

ПП пицца из кабачков без муки в духовке

Вариант ПП пиццы из кабачков без муки востребован и для правильного, и для диетического питания, когда из меню исключается мучная и жирная пища. В этом рецепте кабачковую основу для ПП пиццы дополняем яйцом с овсяными хлопьями, а начинкой берем ветчину из индейки, помидоры, паприку и сыр «гауда», который можно заменить моцареллой или сулугуни.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Овсяные хлопья – 6 ст.л.

Помидор – 1 шт.

Сладкий перец – 0,5 шт.

Ветчина индейки – 50 гр.

Твердый сыр – 50 гр.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – 2 зубка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно рецепту все ингредиенты для ПП пиццы. Овсяные хлопья измельчите с помощью кофемолки.

Шаг 2. Кабачок промойте и натрите вместе с кожурой на крупной терке.

Шаг 3. На этой же терке натрите очищенные зубки чеснока.

Шаг 4. В посуду для замеса теста переложите кабачковую массу с чесноком, разбейте к ней два яйца и добавьте соль с разрыхлителем.

Шаг 5. Затем пересыпьте измельченные овсяные хлопья.

Шаг 6. Ложкой замесите тесто до однородного состояния и оставьте на 20 минут, чтобы овсянка набухла. Тесто должно получиться достаточно густым.

Шаг 7. За это время небольшими ломтиками нарежьте ветчину индейки, ее можно заменить отварной куриной грудкой.

Шаг 8. Небольшими кусочками нарежьте сладкий перец.

Шаг 9. Сыр измельчите на крупной терке.

Шаг 10. Помидор нарежьте тонкими кружками.

Шаг 11. Форму для пиццы смажьте маслом и в нее ровным слоем выложите замешанное кабачковое тесто.

Шаг 12. Поверх теста равномерно разложите нарезку ветчины, перца и помидоры.

Шаг 13. Посыпьте пиццу тертым сыром и любой зеленью. Духовку включите на 180°С.

Шаг 14. Запеките пиццу в продолжение 30-40 минут, что зависит от особенностей вашей духовки.

Шаг 15. Приготовленную в духовке ПП пиццу из кабачков без муки, порционно нарежьте и можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца с сыром и помидорами в духовке

Кабачковая пицца с сыром и помидорами в духовке готовится проще и быстрее традиционной. Блюдо получается легким и одновременно достаточно сытным как для ужина, так и для перекуса, а тандем помидоров с сыром отлично дополнит нейтральный вкус кабачкового теста.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кабачок крупный – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Помидор крупный – 1 шт.

Твердый сыр – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Приправа – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Зелень для подачи – 5 веточек.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промываем, снимаем кожуру, удаляем семечки, мякоть измельчаем на крупной терке и перекладываем в посуду для замеса теста.

Шаг 2. К кабачкам разбиваем два куриных яйца.

Шаг 3. Эту массу посыпаем солью с любой приправой.

Шаг 4. Затем через сито насыпаем к кабачкам пшеничную муку.

Шаг 5. Ложкой замешиваем тесто, и, если оно получилось жидким, добавляем еще ложку муки.

Шаг 6. Круглую форму для выпечки застилаем фольгой и кисточкой наносим слой растительного масла.

Шаг 7. Острым ножом нарезаем помидор тонкими слайсами и равномерно раскладываем поверх кабачковой основы.

Шаг 8. На крупной терке измельчаем кусок твердого сыра и посыпаем им пиццу. Включаем духовку на 180 градусов и запекаем пиццу в продолжение 30 минут.

Шаг 9. Испеченную в духовке кабачковую пиццу с сыром и помидорами освобождаем от фольги, порционно нарезаем, декорируем нарезкой свежей зелени и сервируем к столу. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков с грибами в духовке

Пицца из кабачков с грибами в духовке будет у вас отличным малокалорийным блюдом, а грибная начинка сделает его вкусным и сытным. Грибами часто дополняют другие начинки кабачковой пиццы, а в этом рецепте берем только замороженные лесные грибы и сыр. Сначала выпекается основа пиццы, затем на нее выкладываются сыр и обжаренные с луком грибы.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 3 шт.

Грибы – 300 гр.

Лук – ½ шт.

Яйцо мелкое – 5 шт.

Мука – 120 гр.

Твердый сыр – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки грибов.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем все ингредиенты для пиццы. Грибы заранее размораживаем или отвариваем. Промываем кабачки и очищаем лук.

Шаг 2. У кабачков овощечисткой снимаем кожуру.

Шаг 3. Измельчаем кабачки на крупной терке сразу в посуду для замеса теста.

Шаг 4. К кабачковой массе добавляем мелко нарезанную любую зелень.

Шаг 5. Затем разбиваем пять небольших или три крупных яйца. По своему вкусу насыпаем к кабачкам соль с любыми приправами (сухой чеснок, хмели-сунели и др.).

Шаг 6. Затем насыпаем через сито пшеничную муку.

Шаг 7. Ложкой замешиваем тесто до однородного состояния. Если кабачки очень сочные, муки можно добавить больше.

Шаг 8. Бумагой застилаем противень и смазываем маслом.

Шаг 9. Духовку включаем на 180 градусов. На противень, ровным тонким слоем выкладываем кабачковое тесто и ставим в духовку на 15-20 минут, чтобы оно зарумянилось.

Шаг 10. На сковородке обжариваем грибы с мелко нарезанным луком и посыпаем их солью.

Шаг 11. Вынимаем из духовки запеченный кабачковый корж.

Шаг 12. Равномерно посыпаем его натертым на крупной терке сыром.

Шаг 13. Затем ровным слоем выкладываем обжаренные с луком грибы, но можно уложить сначала грибы, а сверху сыр.

Шаг 14. Ставим пиццу из кабачков с грибами в духовку и продолжаем запекание еще 5-7 минут, чтобы сыр расплавился. Затем приготовленную пиццу порционно нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца с фаршем в духовке

Кабачковая пицца с фаршем в духовке готовится просто и получается очень нежным, сытным и вкусным блюдом. Варианты приготовления разные. В этом рецепте кабачковую основу делаем из тертых кабачков. Фарш обжариваем с луком и томатной пастой. Дополняем пиццу традиционными помидорами и сыром.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Фарш – 400 гр.

Лук – 2 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Яйцо – 4 шт.

Твердый сыр – 100 гр.

Помидоры – 6 шт.

Сметана – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите и мелко нарежьте луковицы. В сковородке разогрейте растительной масло и обжарьте на нем до готовности мясной фарш с луком. Фарш вилкой хорошо разомните. К концу обжаривания фарш посыпьте солью с черным перцем и хмели-сунели.

Шаг 2. Затем к фаршу добавьте две ложки томатной пасты, перемешайте и потушите на небольшом огне в течение 5-7 минут.

Шаг 3. На крупной терке измельчите кабачки, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы кабачок дал сок. Затем руками кабачковую массу хорошо отожмите.

Шаг 4. Острым ножом измельчите помидоры тонкими кружками.

Шаг 5. В отдельной посуде взбейте куриные яйца со сметаной в однородную массу.

Шаг 6. Форму для запекания смажьте маслом. В нее уложите ровным слоем половину кабачковой массы. Поверх кабачков уложите обжаренный с луком фарш и полностью покройте его остальной массой. Поверх кабачковой массы разложите нарезку помидор, равномерно посыпьте половиной тертого сыра и залейте яично-сметанной смесью.

Шаг 7. Духовку включите на 180°С. Запеките пиццу в продолжение 30 минут. Затем посыпьте остальным сыром и можете добавить немного зелени. Продолжите запекание еще 5 минут, чтобы сыр расплавился. Приготовленную в духовке кабачковую пиццу с фаршем сервируйте к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!