Пицца из кабачков в духовке

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Пицца из кабачков в духовке – это более полезный и не менее вкусный вариант традиционной пиццы на мучном тесте. Основой такой пиццы является натертый на терке и отжатый кабачок, а тесто дополняется мукой и яйцом. Начинка выбирается по личному усмотрению. Кабачковую пиццу отличает простое приготовление, более низкая калорийность, сочная и нежная текстура основы и отличный вкус.

Пицца из кабачков в духовке с колбасой и помидорами

Пицца из кабачков в духовке с традиционными колбасой и помидорами будет у вас сытным, простым и вкусным блюдом для ужина. В этом рецепте кабачковое тесто замешиваем с добавлением муки, манки, яиц и разрыхлителя. К начинке добавляем зелень и твердый сыр с моцареллой.

Пицца из кабачков в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кабачок 500 гр.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Мука 80 гр.
  • Манная крупа 80 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Петрушка  по вкусу
  • Для начинки:
  • Вареная колбаса 200 гр.
  • Помидоры 2 шт. (крупные)
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Сыр Моцарелла 100 гр.
  • Руккола  для подачи

Шаги 60 мин.

  1. Пицца из кабачков в духовке

    Для приготовления вкусной пиццы из кабачков в духовке подготовьте все ингредиенты согласно пропорции рецепта. Выберите молодые кабачки с тонкой кожурой и промойте их.

  2. Пицца из кабачков в духовке

    В пиале венчиком хорошо взбейте яйца.

  3. Пицца из кабачков в духовке

    Тонкими ломтиками нарежьте колбасу, помидоры и моцареллу, а твердый сыр измельчите на крупной терке.

  4. Пицца из кабачков в духовке

    Кабачки натрите на крупной или средней терке и максимально руками отожмите сок.

  5. Пицца из кабачков в духовке

    К кабачковой массе перелейте взбитые яйца, добавьте в равных количествах муку с манкой, нарезку петрушки, насыпьте соль с черным перцем и разрыхлителем. Ложкой замесите тесто до однородного состояния.

  6. Пицца из кабачков в духовке

    Форму для пиццы смажьте любым маслом и присыпьте панировочными сухарями. В нее ровным слоем выложите кабачковое тесто.

  7. Пицца из кабачков в духовке

    Поверх теста равномерно разложите нарезку колбасы, моцареллы и помидоров. Духовку включите на 180°С. Запеките пиццу в продолжение 25 минут. Затем посыпьте ее тертым сыром и продолжите запекание еще 5 минут, чтобы сыр расплавился.

  8. Пицца из кабачков в духовке

    Испеченную пиццу оставьте в форме на несколько минут, чтобы немного остыла и сохранила форму.

  9. Пицца из кабачков в духовке

    Затем приготовленную в духовке пиццу из кабачков с колбасой и помидорами дополните руколой, порционно нарежьте и сервируйте к ужину. Приятного аппетита!

ПП пицца из кабачков без муки в духовке

Вариант ПП пиццы из кабачков без муки востребован и для правильного, и для диетического питания, когда из меню исключается мучная и жирная пища. В этом рецепте кабачковую основу для ПП пиццы дополняем яйцом с овсяными хлопьями, а начинкой берем ветчину из индейки, помидоры, паприку и сыр «гауда», который можно заменить моцареллой или сулугуни.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Овсяные хлопья – 6 ст.л.
  • Помидор – 1 шт.
  • Сладкий перец – 0,5 шт.
  • Ветчина индейки – 50 гр.
  • Твердый сыр – 50 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зубка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно рецепту все ингредиенты для ПП пиццы. Овсяные хлопья измельчите с помощью кофемолки.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 2. Кабачок промойте и натрите вместе с кожурой на крупной терке.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 3. На этой же терке натрите очищенные зубки чеснока.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 4. В посуду для замеса теста переложите кабачковую массу с чесноком, разбейте к ней два яйца и добавьте соль с разрыхлителем.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 5. Затем пересыпьте измельченные овсяные хлопья.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 6. Ложкой замесите тесто до однородного состояния и оставьте на 20 минут, чтобы овсянка набухла. Тесто должно получиться достаточно густым.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 7. За это время небольшими ломтиками нарежьте ветчину индейки, ее можно заменить отварной куриной грудкой.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 8. Небольшими кусочками нарежьте сладкий перец.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 9. Сыр измельчите на крупной терке.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 10. Помидор нарежьте тонкими кружками.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 11. Форму для пиццы смажьте маслом и в нее ровным слоем выложите замешанное кабачковое тесто.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 12. Поверх теста равномерно разложите нарезку ветчины, перца и помидоры.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 13. Посыпьте пиццу тертым сыром и любой зеленью. Духовку включите на 180°С.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 14. Запеките пиццу в продолжение 30-40 минут, что зависит от особенностей вашей духовки.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 15. Приготовленную в духовке ПП пиццу из кабачков без муки, порционно нарежьте и можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков в духовке

Кабачковая пицца с сыром и помидорами в духовке

Кабачковая пицца с сыром и помидорами в духовке готовится проще и быстрее традиционной. Блюдо получается легким и одновременно достаточно сытным как для ужина, так и для перекуса, а тандем помидоров с сыром отлично дополнит нейтральный вкус кабачкового теста.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кабачок крупный – 1 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Помидор крупный – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправа – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Зелень для подачи – 5 веточек.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промываем, снимаем кожуру, удаляем семечки, мякоть измельчаем на крупной терке и перекладываем в посуду для замеса теста.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 2. К кабачкам разбиваем два куриных яйца.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 3. Эту массу посыпаем солью с любой приправой.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 4. Затем через сито насыпаем к кабачкам пшеничную муку.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 5. Ложкой замешиваем тесто, и, если оно получилось жидким, добавляем еще ложку муки.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 6. Круглую форму для выпечки застилаем фольгой и кисточкой наносим слой растительного масла.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 7. Острым ножом нарезаем помидор тонкими слайсами и равномерно раскладываем поверх кабачковой основы.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 8. На крупной терке измельчаем кусок твердого сыра и посыпаем им пиццу. Включаем духовку на 180 градусов и запекаем пиццу в продолжение 30 минут.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 9. Испеченную в духовке кабачковую пиццу с сыром и помидорами освобождаем от фольги, порционно нарезаем, декорируем нарезкой свежей зелени и сервируем к столу. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков в духовке

Пицца из кабачков с грибами в духовке

Пицца из кабачков с грибами в духовке будет у вас отличным малокалорийным блюдом, а грибная начинка сделает его вкусным и сытным. Грибами часто дополняют другие начинки кабачковой пиццы, а в этом рецепте берем только замороженные лесные грибы и сыр. Сначала выпекается основа пиццы, затем на нее выкладываются сыр и обжаренные с луком грибы.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые – 3 шт.
  • Грибы – 300 гр.
  • Лук – ½ шт.
  • Яйцо мелкое – 5 шт.
  • Мука – 120 гр.
  • Твердый сыр – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки грибов.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем все ингредиенты для пиццы. Грибы заранее размораживаем или отвариваем. Промываем кабачки и очищаем лук.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 2. У кабачков овощечисткой снимаем кожуру.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 3. Измельчаем кабачки на крупной терке сразу в посуду для замеса теста.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 4. К кабачковой массе добавляем мелко нарезанную любую зелень.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 5. Затем разбиваем пять небольших или три крупных яйца. По своему вкусу насыпаем к кабачкам соль с любыми приправами (сухой чеснок, хмели-сунели и др.).

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 6. Затем насыпаем через сито пшеничную муку.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 7. Ложкой замешиваем тесто до однородного состояния. Если кабачки очень сочные, муки можно добавить больше.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 8. Бумагой застилаем противень и смазываем маслом.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 9. Духовку включаем на 180 градусов. На противень, ровным тонким слоем выкладываем кабачковое тесто и ставим в духовку на 15-20 минут, чтобы оно зарумянилось.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 10. На сковородке обжариваем грибы с мелко нарезанным луком и посыпаем их солью.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 11. Вынимаем из духовки запеченный кабачковый корж.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 12. Равномерно посыпаем его натертым на крупной терке сыром.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 13. Затем ровным слоем выкладываем обжаренные с луком грибы, но можно уложить сначала грибы, а сверху сыр.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 14. Ставим пиццу из кабачков с грибами в духовку и продолжаем запекание еще 5-7 минут, чтобы сыр расплавился. Затем приготовленную пиццу порционно нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков в духовке

Кабачковая пицца с фаршем в духовке

Кабачковая пицца с фаршем в духовке готовится просто и получается очень нежным, сытным и вкусным блюдом. Варианты приготовления разные. В этом рецепте кабачковую основу делаем из тертых кабачков. Фарш обжариваем с луком и томатной пастой. Дополняем пиццу традиционными помидорами и сыром.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 кг.
  • Фарш – 400 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Твердый сыр – 100 гр.
  • Помидоры – 6 шт.
  • Сметана – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите и мелко нарежьте луковицы. В сковородке разогрейте растительной масло и обжарьте на нем до готовности мясной фарш с луком. Фарш вилкой хорошо разомните. К концу обжаривания фарш посыпьте солью с черным перцем и хмели-сунели.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 2. Затем к фаршу добавьте две ложки томатной пасты, перемешайте и потушите на небольшом огне в течение 5-7 минут.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 3. На крупной терке измельчите кабачки, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы кабачок дал сок. Затем руками кабачковую массу хорошо отожмите.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 4. Острым ножом измельчите помидоры тонкими кружками.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 5. В отдельной посуде взбейте куриные яйца со сметаной в однородную массу.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 6. Форму для запекания смажьте маслом. В нее уложите ровным слоем половину кабачковой массы. Поверх кабачков уложите обжаренный с луком фарш и полностью покройте его остальной массой. Поверх кабачковой массы разложите нарезку помидор, равномерно посыпьте половиной тертого сыра и залейте яично-сметанной смесью.

Пицца из кабачков в духовке

Шаг 7. Духовку включите на 180°С. Запеките пиццу в продолжение 30 минут. Затем посыпьте остальным сыром и можете добавить немного зелени. Продолжите запекание еще 5 минут, чтобы сыр расплавился. Приготовленную в духовке кабачковую пиццу с фаршем сервируйте к столу в горячем виде.

Пицца из кабачков в духовке

Приятного аппетита!

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