Пицца из кабачков — это идеальное блюдо для тех, кто хочет привести себя в форму, при этом, не отказывая себе в любимых блюдах. Приготовление кабачковой пиццы в разы сократит временные затраты, при этом доставит максимум удовольствия любителям выпечки. В качестве начинки для пиццы можно использовать все, что нравится. Здесь все зависит от собственной фантазии и предпочтений.

ПП пицца из кабачков в духовке

ПП пицца из кабачков в духовке представляет собой изумительное угощение. Этот рецепт прекрасно позволяет замаскировать кабачки для тех, кто не любит их. Однако, съев одну порцию, всегда просят добавки. Кабачки превосходно сочетаются с любыми начинками. Сегодня приготовим пиццу для людей, которые хотят похудеть.

Ингредиенты –+8 порц.

Куриная грудка 700 гр

Помидоры 2 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Кабачок 2 шт. (средний)

Перец болгарский 1 шт.

Сыр 200 гр.

Чеснок 5 зуб.

Соус соевый по вкусу

Греческий йогурт по вкусу

Зелень по вкусу

Шаги 45 мин.

Чтобы приготовить пиццу из кабачков, подготавливаем ингредиенты в соответствии со списком. Вымытые кабачки трем на крупной терке, при необходимости удаляем кожицу и внутренности. Солим натертую массу и даем постоять, чтобы соль вытянула излишки сока. Томаты промываем, обсушиваем и нарезаем тонкими ломтиками. Сочный перец тоже ополаскиваем. Вычистив внутренности, нарезаем произвольно. Измельчаем сыр на терке. Очищаем чеснок, споласкиваем зелень и промываем куриную грудку. Перечисленные компоненты прокручиваем через мясорубку. Фарш выгружаем в емкость, разбиваем яйцо и кладем отжатые кабачки. Тщательно вымешиваем до однородности. Простилаем противень силиконизированной бумагой для выпечки. Если используем обычный пергамент, слегка промазываем маслом. Распределяем нашу заготовку. Перемещаем противень в прогретую до 180° духовку и запекаем 7 минут. Приготовим соус. Смешиваем греческий йогурт с соевым соусом. Консистенция выходит как у майонеза. Аккуратно достаем подпекшееся основание. Промазываем корж смесью греческого йогурта и соевого соуса. Распределяем сырный слой. Укладываем томаты. Распределяем перец. Поливаем остатками соуса. Присыпаем оставшимся сыром. Доготавливаем в духовке 15 минут. Готовое изделие аккуратно достаем, нарезаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

ПП пицца из кабачков на сковороде

ПП пицца из кабачков на сковороде позволяет не отказывать себе в удовольствии всем, кто ведет зожный образ жизни. Пицца готовится достаточно просто и значительно экономит время, в отличие от пиццы на традиционном тесте. Правильная пицца выходит не менее вкусной.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 6 ст.л.

Помидоры – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Ветчина индюшки – 50 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Очищенный кабачок трем на средней терке.

Шаг 3. Очищенный чеснок измельчаем на мелкой терке.

Шаг 4. Перекладываем стружку в миску, разбиваем яйца. Солим и вводим разрыхлитель. Тщательно вымешиваем массу.

Шаг 5. Овсяные хлопья перемалываем и высыпаем к получившейся ранее массе.

Шаг 6. Размешав даем набухнуть в течение получаса. Спустя полчаса переходим к следующему этапу.

Шаг 7. Ветчину нарезаем, как показано на фото.

Шаг 8. Вымытый сладкий перец освобождаем от семян и режем произвольно.

Шаг 9. Сыр твердого сорта крупно натираем на терке.

Шаг 10. Чистые томаты режем пятаками.

Шаг 11. Кабачково-овсяное тесто распределяем по промасленной сковородке.

Шаг 12. Присыпаем ветчиной.

Шаг 13. Рассыпаем болгарский перец.

Шаг 14. Укладываем томаты.

Шаг 15. Посыпаем сыром и рубленой зеленью.

Шаг 16. Помещаем в прогретую до 180° духовку на 40 минут. Времени на готовку может понадобиться меньше в зависимости от вашей техники.

Шаг 17. Приготовленную пиццу аккуратно достаем и нарезаем порционно.

Шаг 18. Наслаждаемся полезной пиццей. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца с сыром и помидорами в духовке

Кабачковая пицца с сыром и помидорами в духовке воплощается в жизнь достаточно просто. Использование манки для теста позволяет оставаться основе более нежной, при этом хорошо держать форму и не разваливаться. Низкокалорийная пицца гармонично вписывается в любой прием пищи.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Помидоры – 3-4 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Кабачки – 2 шт.

Мука – 0,5 ст.

Манка – 0,5 ст.

Сыр – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. К вымытому и натертому кабачку засыпаем манку и просеянную муку. Разбиваем яйцо и хорошенько размешиваем. Если кабачок слишком сочный, следует посолить его, чтобы избавиться от сока, отжать, а затем использовать далее. В этом случае сухие компоненты вводим по чуть-чуть, чтобы тесто оставалось нежным и мягким.

Шаг 2. Тесто выходит достаточно вязким.

Шаг 3. По смазанному растительным маслом противню рассыпаем панировочные сухари или застилаем пергаментом, а сверху распределяем тесто.

Шаг 4. Чистые томаты нарезаем кружочками.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук, нарезаем его полукольцами и рассыпаем по основе. Далее раскладываем помидорные кружочки. Присыпаем тертым сыром.

Шаг 6. В заранее прогретую духовку до 200° устанавливаем нашу заготовку и выпекаем 25 минут.

Шаг 7. Приготовленную кабачковую пиццу нарезаем кусками и презентуем к столу. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков с колбасой и помидорами

Пицца из кабачков с колбасой и помидорами выходит сочной и нежной. Для начинки допускается использовать любую колбасу – копченую или вареную по вашему вкусу. Для более насыщенного вкуса можно использовать несколько видов сыров. От этого блюдо не только не пострадает, но и будет выглядеть выигрышно.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Кабачки средние – 1 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука – 150 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Для начинки:

Колбасные изделия – 120 гр.

Помидоры – 5 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Перец жгучий стручковый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для аппетитной пиццы. Форму для запекания предварительно простилаем пергаментом, если требуется, смазываем маслом.

Шаг 2. Вымытый кабачок натираем на терке и складываем в емкость. Зелень перебираем и ополаскиваем под сильным напором. Стряхиваем излишки влаги и мелко рубим. Большую часть отправляем к кабачкам и размешиваем. Колбасу разрезаем на сегменты. Томаты промываем и режем тонкими кружками. Вымытый перец очищаем от внутренностей и нарезаем кольцами.

Шаг 3. Разбитые яйца разбалтываем в объемной емкости. Выливаем к кабачкам и размешиваем.

Шаг 4. Просеянную муку солим и размешиваем с разрыхлителем. Пересыпаем сухую смесь к кабачковой смеси. Хорошенько вымешиваем тесто.

Шаг 5. Основание распределяем по застеленной форме. Сыр измельчаем на терке.

Шаг 6. Колбасу и томаты раскладываем так, как нравится.

Шаг 7. Присыпаем оставшейся зеленью и жгучим перцем.

Шаг 8. Засыпаем сырной стружкой, отправляем выпекаться при 180° на 25 минут.

Шаг 9. Ароматную пиццу подаем с пылу с жару, нарезав порционными кусками. Приятного аппетита!

Диетическая пицца из кабачков без муки

Диетическая пицца из кабачков без муки представляет собой нежную основу и сочную начинку с тянущимся сыром. Приготовление диетической пиццы займет менее чем полчаса. Блюдо идеально подходит для всех, кто не употребляет мясные изделия.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 150 гр.

Яйца куриные – 110 гр.

Кабачки – 400 гр.

Сметана 25% – 50 гр.

Сыр – 100 гр.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый кабачок измельчаем и посыпаем солью. Перемешав массу, оставляем постоять.

Шаг 2. Яйца взбалтываем с любимыми пряностями и сметаной.

Шаг 3. Отжав кабачки от излишков сока, перекладываем в подготовленную смесь.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем кабачковую массу.

Шаг 5. Чистые томаты режем кружочками, сыр твердых сортов превращаем в стружку с помощью терки.

Шаг 6. Кабачковую массу распределяем по форме. Раскладываем томаты и высыпаем сыр.

Шаг 7. Убираем в прогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 8. Ароматную пиццу достаем и аккуратно делим на порции, чтобы не обжечься. Приятного аппетита!

Кето пицца из кабачков

Кето пицца из кабачков выглядит довольно красиво и аппетитно. Блюдо можно презентовать как в горячем, так и в остывшем состоянии. Кабачковую пиццу можно приготовить одним общим блюдом или сделать так, как продемонстрировано в сегодняшнем рецепте.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Пепперони – 80 гр.

Томатный соус низкоуглеводный – ⅓ ст.

Свежий базилик – 2 ст.л.

Кабачки – 2 шт.

Сыр моцарелла – ½ ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив все ингредиенты, приступаем к готовке. Взвешиваем необходимое количество продуктов. Включаем духовку разогреваться.

Шаг 2. Противень застилаем тефлоновым ковриком или бумагой для выпечки. Кабачки тщательно промываем. Нарезаем кружочками и раскладываем по подготовленному противню. Отправляем запекаться при температуре 180 градусов на 5 минут. В середине процесса переворачиваем кабачки на другую сторону.

Шаг 3. Подпекшиеся кабачки промазываем низкокалорийным соусом. Далее посыпаем тертой моцареллой. Сверху укладываем нарезанную пепперони.

Шаг 4. Возвращаем доготавливаться, пока сыр не расплавится.

Шаг 5. Готовые мини-пиццы присыпаем солью и свежим базиликом. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца с фаршем

Кабачковая пицца с фаршем выходит достаточно легкой, но при этом сытной. Пицца с куриным фаршем подойдет как для сытного обеда, так и для ужина. Низкокалорийное угощение с сбалансированными нутриентами непременно понравится по вкусу всем худеющим.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриная грудка – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Кабачки – 3 шт.

Манная крупа – 4 ст.л.

Сыр – 150 гр.

Мука – 3 ст.л.

Сметана – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чистые молоденькие кабачки натираем на терке вместе с кожицей, срезав кончики. Посыпаем солью и отставляем на 10 минут в сторону.

Шаг 2. Не теряя времени, курицу измельчаем и оперативно обжариваем на сухой сковородке до полного испарения влаги. Долго не жарим, чтобы не пересушить, так как основная термическая обработка будет происходить в духовке. Перекручиваем мясо через мясорубку. Приправляем специями и солью. Вымешиваем. Можно использовать сырой фарш, но при запекании будет образовываться лишняя влага.

Шаг 3. К отжатому кабачку вводим разбитое яйцо, сыплем манную крупу и просеянную муку. Объединяем до однородности.

Шаг 4. В смазанную растительным маслом форму перекладываем и разравниваем тесто, предварительно обсыпав форму сухарями или манкой. Распределяем обжаренный фарш. Промазываем сметаной для сочности.

Шаг 5. Укладываем чистые нарезанные полукружочками помидоры. Убираем запекаться при 200° на 30 минут.

Шаг 6. Спустя 20 минут засыпаем натертым сыром. Готовую пиццу достаем и нарезаем порционно. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков с грибами

Пицца из кабачков с грибами представляет собой яркое угощение, которое хочется попробовать от одного только внешнего вида. Изобилие овощей придает блюду невероятно богатый вкус и презентабельный вид. Изумительная выпечка станет для вас фаворитом в весенне-летний период.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Шампиньоны – 120 гр.

Помидоры черри – 120 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Мука – 80 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Кабачки – 600 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Лук репчатый красный – 40 гр.

Перец чили – по вкусу.

Сыр моцарелла – 50 гр.

Чеснок сушеный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы сушеные – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Кабачки промываем, высушиваем бумажными полотенцами. Обрезаем кончики и трем на крупной терке. Перекладываем стружку в миску и посыпаем солью. Забываем про них на 10 минут.

Шаг 3. Венчиком взбалтываем яйца.

Шаг 4. Отдельно просеиваем муку. Включаем разогрев духовки, установив рычаг на 200°.

Шаг 5. Кабачки процеживаем через сито и отжимаем излишки сока.

Шаг 6. Выжатые кабачки перекладываем к взбитым яйцам и засыпаем просеянной мукой. Сыплем сухой чеснок и немного сухих трав.

Шаг 7. Перемешиваем тесто до однородности.

Шаг 8. На силиконовом коврике формируем основу. Убираем запекаться на 15 минут.

Шаг 9. Вымытые перцы очищаем от семечек. Нарезаем кольцами.

Шаг 10. Чистые томаты режем дольками.

Шаг 11. Подготовленные шампиньоны нарезаем тонкими ломтиками.

Шаг 12. Очищенный лук нарезаем полукольцами.

Шаг 13. Моцареллу режем мелким кубиком.

Шаг 14. Загружаем нарезку в общую миску, сдабриваем оливковым маслом и хорошенько размешиваем.

Шаг 15. Достаем полуготовый корж.

Шаг 16. Раскладываем начинку.

Шаг 17. Присыпаем оставшимися душистыми травами и возвращаем допекаться на 15 минут в горячей духовке.

Шаг 18. Душистую пиццу аккуратно достаем и нарезаем кусками. Сбрызгиваем маслом и подаем. Приятного аппетита!