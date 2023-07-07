Пицца на сковороде за 5 минут. Вся семья в восторге от этого вкусного домашнего рецепта

Популярность пиццы в мире колоссальная. Трудно найти человека, который бы не знал о том, что это за блюдо.

Изначально пицца была едой для бедняков в Средневековой Италии. Со временем актуальность блюда распространилась на богатые слои населения. В XX веке на пиццу обратили внимание американцы. Вскоре в США появилось много пиццерий.

Это блюдо стало активно распространяться по всему миру. В конце столетия пицца добралась до Советского Союза.

Домашняя пицца стала неким уютным атрибутом наших граждан. Расскажем про рецепт вкусной домашней пиццы.

Ингредиенты для домашней пиццы:

яйца — 2 шт.;

мука — 9 ст. л.;

сметана — 4 ст. л.;

майонез — 4 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

шампиньоны — 2 шт.;

сыр плавленый — 2 шт.;

колбаса — 70 г;

томатная паста — 3 ч. л.;

кетчуп — ст. л.

Приготовление домашней пиццы:

В миске взбиваем яйца, просеиваем в полученную смесь муку. Соединяем муку со сметаной и майонезом, замешиваем подобие теста.

Солим тесто, высыпаем сахар и заново смешиваем компоненты. Очищенные от грязи шампиньоны нарезаем тонкими дольками. На крупной терке измельчаем холодный плавленый сыр.

Нарезаем колбасу мелким кубиком, кетчуп в отдельной таре смешиваем с томатной пастой. Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем ровным слоем по дну.

Слой теста смазываем смесью кетчупа и томатной пасты. Выкладываем ½ часть сыра на томатный слой, а затем помещаем измельченную колбасу и шампиньоны.

Покрываем начинку остатками сыра. Накрываем пиццу крышкой, готовим на среднем огне 25 минут.

Вместо данной начинки можно приготовить другую, с разными видами сыра, с овощами. Получается быстрый, при этом недорогой перекус.