Пикантная заготовка. Рецепт вкусных маринованных перцев

Это заготовка готовится за считанные минуты и спокойно достоит до зимы.

Лето – отлично время, чтобы готовить на зиму вкусные соления. И сейчас, когда стали появляться сладкие перцы, пора заготовить пару баночек на зиму.

Маринованные перцы готовятся легко и за считанные минуты. Все, что вам нужно сделать, это точно следовать шагам этого рецепта, чтобы всегда иметь готовую заготовку у себя на полке, когда захочется порадовать себя вкусненьким.

Не забудьте, что, маринуя овощи, нужно хорошо помыть банки. Для этого вам понадобится пять банок по 500 мл. А потом хорошо их высушить, чтобы не испортить заготовку.

Приготовленный по рецепту, опубликованному на сайте Cucchiaio, маринованный перец можно хранить до 8 месяцев в сухом прохладном месте. Вы можете подавать его отдельно, сливая маринад, или использовать в салатах или более сложных блюдах.

Маринованный перец

Ингредиенты:

по 3 кг красного и желтого перца;

1 пучок базилика;

1 литр белого винного уксуса;

5 зубчиков чеснока;

оливковое масло;

соль, душистый перец.

Вымойте и высушите перец. Небольшим ножом надрежьте мякоть вокруг основания плодоножки и удалите ее. Разделите перец на небольшие ломтики и удалите семена и внутренние волокна. Доведите до кипения большое количество воды, добавьте две горсти соли и пару горошин душистого перца и варите 2-3 минуты. Слейте воду и разложите ломтики перца сушиться на чистых кухонных полотенцах в течение 2-3 часов, время от времени переворачивая их с обеих сторон, пока они полностью не высохнут.

Разложите перец по стерилизованным банкам. Добавьте нарезанный базилик и зубчик чеснока в каждую банку. Влейте уксус, пока он полностью не покроет перец, добавьте каплю масла. Плотно закройте банки и дайте им постоять около месяца в сухом месте, защищенном от света, прежде чем подавать к столу.

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