Пикантная одежда. Разные виды чулок для сногсшибательных образов

Волнующие чулки из нейлона

Чулки из нейлона также, как и всё вокруг, имеют свою историю.

Многие столетия женские ноги были скрыты от взоров чужих людей под длинными платьями. Однако, после первой мировой войны происходит социальный сдвиг в сторону возрастания женской самостоятельности и активности, что, в свою очередь, привело к изменению моды: длина юбок становится короче, а это потребовало уделить внимание такому предмету туалета, как чулки. А купить колготки и чулки вы сможете перейдя по ссылке kolgot.net.

Шелковые чулки

Ноги женщин, наконец-то стали открыты постороннему взгляду и они вместе с тем, что на них было надето, очень скоро превратились в фетиш. Шелковые чулки, которые были многим не доступны (шелк ввозили из Японии) еще больше подчеркивал красоту женских ног. Особенно ценились шелковые чулки телесного цвета.

Нужен новый материал для чулок

Кроме дороговизны, шелковые чулки имели еще один существенный недостаток – они были непрактичны. То есть, возникла необходимость в совершенно новом материале, стоимость которого должна была быть значительно ниже шелка.

В 1928 году в химической лаборатории фирмы «Дюпон» начались работы по созданию такого материала на основе полимеров под руководством доктора Уоласа Каротерса. Но только к 1935 году было получено полиамидное волокно, которое превосходило по эластичности натуральное, а по крепости – шелк.

Волнующий нейлон

Каротерс получил несколько полиамидов, но фирма «Дюпон» выбрала одну и называлась она «полгексаметиленадипамида», но так ее не стали, естественно, называть, а назвали «нейлон», из которого с конца 1938 года начали налаживать производство чулок.

Презентация нового материала произошла в 1939 году в Нью-Йорке, после чего многие американские женщины начали с нетерпением ожидать появления нейлоновых чулок в магазинах. Чулки из нейлона были объявлены «одеждой будущего». Я бы сказал – «волнующий нейлон»…

Нейлоновый ажиотаж

Первая большая партия нейлоновых чулок поступила в продажу в мае 1940 года в Нью-Йорке. За один день было распродано 5 млн. пар! Это был настоящий ажиотаж. Заводы «Дюпон» работали в полную мощь, но не успевали удовлетворить спрос.

А как же изобретатель? Он покончил с собой в 1937 году, сразу после своего изобретения.