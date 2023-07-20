Сезон синеньких в самом разгаре. Поэтому когда, как не сейчас, экспериментировать с таким замечательным продуктом. Редакция «Со Вкусом» обращает ваше внимание на следующий рецепт — запеченные баклажаны по-еврейски. Они получаются настолько нежными, ароматными и вкусными, что не устоит никто!

Такую горячую закуску можно есть просто так или подавать гостям на любой праздник. Это удивительное блюдо из баклажанов не только сохранит ваше здоровье, пополняя запас витаминов в организме, но и поможет справиться с лишним весом. Ведь овощи запекаются без грамма масла. Правда, в рецепте присутствует майонез, но и без него будет очень сытно. Как вариант замените его густым йогуртом.

Пикантные баклажаны по-еврейски: моменты приготовления

Помимо удивительного вкуса, такой горячий деликатес еще и быстро готовится. На нарезку и подготовку всех составляющих вам понадобится от 10 до 20 минут. Само блюдо запекается около 20 минут. Так что смело готовьте эти лодочки на ужин и угощайте ими своих родных. Если не представляете приема пищи без мяса, используйте обжаренный фарш или нарезанную ветчину в качестве дополнительного слоя начинки.

Ингредиенты

Баклажан3 шт. Твердый сыр150 г Помидор2 шт. Сметана50 мл Майонез50 г Болгарский перец1 шт. Лук1 шт. Чеснок3 зуб. Кинза по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Разрежьте каждый баклажан вдоль и аккуратно выньте серединку с косточками. Посыпьте получившиеся лодочки солью и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Тем временем лук обжарьте до золотистости. Соедините майонез (йогурт) со сметаной. Добавьте черный перец, соль по вкусу, положите прессованный чеснок. Твердый сыр натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте на мелкие квадратики, а помидоры — на тонкие кружочки. Измельчите кинзу. Баклажаны промокните салфеткой, смажьте соусом, внутрь положите жареный лук и болгарский перец. Затем — снова соус, зелень, порезанные помидоры и еще немного соуса. Сверху посыпьте сыром. Запекайте баклажаны при 170 градусах около 20–25 минут.

Баклажаны по-еврейски, запеченные в духовке, получаются невероятно сочными, ароматными и красивыми. Их элегантный вид притягивает взгляды гурманов со всего мира. Сине-фиолетовый овощ содержит в себе большое количество микроэлементов, клетчатки, медленных углеводов и полезных органических кислот. Дерзайте, друзья!