Пикантный акцент: рецепт острого соуса к шашлыкам

В холодильнике такой соус может храниться до семи дней.
Продолжая тему соусов к мясу, не можем обойти вниманием рецепт острого соуса, который усилит вкус шашлыков и любого мяса на гриле. Его приготовление не займет много времени, а сам соус станет ярким вкусовым акцентом любого пикника. Рецептом соуса поделились в кулинарном телеграмм-канале «Рецепты каждый день».
Острый соус к мясу
Ингредиенты:
- помидоры – 500 гр;
- красный болгарский перец – 300 гр;
- перец острый – 1 стручок;
- чеснок – 3 зубчика;
- сахар – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Болгарский перец и острый перец помыть, тщательно очистить от семян, нарезать кусочками, сложить в блендер. Туда же, в чашу, добавить помытые и порезанные помидоры, нарезанный чеснок и все овощи перебить до однородности.
Получившуюся массу перелить в сотейник, довести до кипения, затем добавить сахар и уварить до загустения на медленном огне на протяжении 10-15 минут.
В конце варки посолить по вкусу.
Хранить в плотно закрытой банке в холодильнике до семи дней.
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