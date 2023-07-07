Пикантный вкус: рецепт шоколадного кекса с абрикосовым джемом

Это простой и очень вкусный кекс, которому придает кислинку абрикосовый джем.

Шоколадный торт с абрикосовым джемом – один из тех десертов, сильная сторона которых – простота. Всегда выигрышное сочетание темного шоколада со сладостью абрикосов в данном случае обогащено ананасовым соком и ароматом рома.

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В результате получается вкусный , ароматный десерт, который легко приготовить. Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Шоколадный кекс с абрикосовым джемом

Ингредиенты:

100 г темного шоколада 70%;

50 г сливочного масла;

3 яйца комнатной температуры;

150 г сахарного песка;

100 г муки;

соль.

Для начинки:

200 г абрикосового варенья;

ананасовый сок;

1/2 стакана рома.

Абрикосы – это самое летнее лакомство. Так что, если у вас нет готового абрикосового варенья, или джема, просто очистите 500 грамм абрикос от косточек, измельчите в блендере, проварите с небольшим количеством сахара и остудите. Основа вашей начинки готова. А пока готовьте шоколадный бисквит.

Растопите на водяной бане измельченный шоколад со сливочным маслом, взбивая их венчиком. Когда шоколад полностью растает и смесь станет однородной, дайте ей остыть. Тем временем взбейте яйца и сахар до получения легкой и пенистой массы.

Всыпьте просеянную муку со щепоткой соли и продолжайте взбивать венчиком, чтобы все хорошо перемешать: комочков быть не должно.

Добавьте в смесь растопленный шоколад и взбивайте еще 10 минут, затем вылейте смесь в разъемную форму диаметром 20 см, смазанную маслом и присыпанную мукой. Поставить пирог в разогретую до 160 градусов духовку и выпекать 50 минут.

По истечении этого времени выньте кекс из духовки и дайте ему остыть. После разрежьте его пополам по горизонтали, получив два коржа одинакового размера.

Приготовьте начинку: перемешайте варенье ложкой, чтобы оно стало более жидким. Смешайте ананасовый сок с ромом и смочите этой смесью первый корж. Смажьте поверхность джемом и накройте вторым коржиком, также смоченным ананасовым соком и ромом.

Дайте шоколадному торту с абрикосовым джемом отдохнуть около часа и украсьте его сахарной пудрой непосредственно перед подачей на стол.

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