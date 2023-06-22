Описание приготовления:

Пикша получается очень нежной, а сливки превращаются в очень вкусный соус, поэтому ее можно подавать с любым гарниром. Порошок васаби можно заменить на готовую горчицу или готовый соус-хрен. Время запекания зависит от толщины кусочков пикши.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Пикша

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Пикша филе 400 Грамм

Масло сливочнoe 25 Грамм

Сливки 20-22% 50 Миллилитров

Чеснок 1 Зубчик

Васаби порошковый 1/2 Чайных ложки

Сок лимона 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Масло растительное для жарки 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

111 ккал

Калорийность

14 г

Белки

5 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пикша в сливочном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пикши в сливочном соусе.

Филе сполосните, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на порционные куски. Рыбу посолите, поперчите и выложите в форму, смазанную растительным маслом.

В чашку налейте сливки, добавьте васаби, лимонный сок, измельченный чеснок и сливочное масло. Немного нагрейте на водяной бане, чтобы масло растаяло и перемешайте.

Залейте смесью из сливок рыбу.

Форму с рыбой поставьте в духовку и запекайте в течение 25 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!