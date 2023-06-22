Описание приготовления:
Пикша получается очень нежной, а сливки превращаются в очень вкусный соус, поэтому ее можно подавать с любым гарниром. Порошок васаби можно заменить на готовую горчицу или готовый соус-хрен. Время запекания зависит от толщины кусочков пикши.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Пикша
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Пикша филе 400 Грамм
- Масло сливочнoe 25 Грамм
- Сливки 20-22% 50 Миллилитров
- Чеснок 1 Зубчик
- Васаби порошковый 1/2 Чайных ложки
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
- Масло растительное для жарки 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
111 ккал
Калорийность
14 г
Белки
5 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пикша в сливочном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пикши в сливочном соусе.
Филе сполосните, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на порционные куски. Рыбу посолите, поперчите и выложите в форму, смазанную растительным маслом.
В чашку налейте сливки, добавьте васаби, лимонный сок, измельченный чеснок и сливочное масло. Немного нагрейте на водяной бане, чтобы масло растаяло и перемешайте.
Залейте смесью из сливок рыбу.
Форму с рыбой поставьте в духовку и запекайте в течение 25 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!