Пикули из огурцов на зиму – это оригинальная консервация, которая широко используется в кулинарии. Такие огурчики прекрасно подходят для готовки американских сэндвичей, аппетитных бургеров и обычных бутербродов к завтраку. Тонкие ломтики прекрасно гармонируют с плавленым сыром, сырокопченой колбаской и всевозможными производными хлеба и тостов. И если вы являетесь любителем готовить дома что-то необычное, то обязательно попробуйте приготовить пикули и вы, несомненно, останетесь довольны!
Пикули из огурцов с уксусом на зиму
Пикули из огурцов с уксусом на зиму – это пикантная и в меру пряная закуска, которая украсит ваш праздничный стол и заставит ваших гостей просить добавки либо поделиться секретом приготовления. Но это и вовсе неудивительно, потому как овощи, заготовленные таким способом, покоряют своим вкусом.
Ингредиенты –+1.25 л.
- Огурцы свежие 1 кг
- Лук репчатый 2 шт.
- Зерна горчицы 2 ст.л.
- Уксус яблочный 6% 2 ст. (200 мл.)
- Соль 3 ст.л.
- Куркума ½ ч.л.
- Сахар-песок 300 гр.
- Перец душистый горошком 10 шт.
Шаги 200 мин.
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Приготовить пикули из огурцов на зиму легко! Некрупные плоды ополаскиваем и замачиваем на несколько часов в прохладной воде для дополнительного хруста.
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Обрезав хвостики, нарезаем овощи кольцами, толщиной около ½ сантиметра.
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Дополняем нарезку измельченным луком и необходимым количеством соли.
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Компоненты перемешиваем и настаиваем в течение трех часов, каждые 60 минут – мешаем.
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Затем выкладываем овощи в дуршлаг или сито и обдаем водой.
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Для приготовления маринада в сотейник выливаем уксус и высыпаем пряности.
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Маринад кипятим, даем полностью раствориться сладким кристаллам – выкладываем лук с огурцами.
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Готовим овощи на протяжении одной минуты.
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Распределяем овощи с жидкостью по банкам и закатываем. Ставим дном вверх до полного остывания и после храним при комнатной температуре. Приятного аппетита!
Пикули из огурцов на зиму без стерилизации в банках
Пикули из огурцов на зиму без стерилизации в банках готовятся достаточно просто и легко, а вот своими вкусовыми характеристиками приводят в полнейший восторг. Положив несколько ломтиков таких огурчиков поверх обычного бутерброда, блюдо изменится до неузнаваемости!
Время готовки – 3 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг.
- Лук – 2-3 шт.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар-песок – 350 гр.
- Уксус – 500 мл.
- Куркума – ½ ч.л.
- Перец черный горошком – 10 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками отправляем кольца огурцов и тонкие слайсы очищенного репчатого лука.
Шаг 2. Солим и хорошенько перемешиваем.
Шаг 3. Накрываем овощи блюдцем и устанавливаем гнет, в таком виде оставляем на три часа.
Шаг 4. Далее перекладываем ингредиенты в дуршлаг и промываем, даем время стечь лишней влаге.
Шаг 5. В кастрюле объединяем уксус с сахарным песком, куркумой и горошинами перца.
Шаг 6. При постоянном помешивании, на умеренном пламени, доводим смесь до кипения.
Шаг 7. Выкладываем овощи в кипящий рассол и повторно кипятим, засекаем 60 секунд.
Шаг 8. Расфасовываем пикули по стерильным банкам и закупориваем при помощи специального ключа. Приятного аппетита!
Пикули из огурцов с яблочным уксусом на зиму
Пикули из огурцов с яблочным уксусом на зиму – это вкусная и ароматная закуска, которую можно использовать во всех приемах пищи и подавать даже к спиртным напиткам. В качестве добавок мы будем использовать не только фруктовый уксус, но также куркуму и семена белой горчицы.
Время готовки – 4 ч. 5 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 500 гр.
- Уксус яблочный – 2 ст.л.
- Лук – 100 гр.
- Соль – 30 гр.
- Семена белой горчицы – 2 ст.л.
- Куркума – ¼ ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Перец черный горошком – 2 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые овощи нарезаем тонкими круглыми слайсами.
Шаг 2. Огурцы солим и перемешиваем, даем постоять при комнатной температуре не менее трех часов.
Шаг 3. Не теряя времени, готовим маринад: смешиваем уксус со специями и кипятим, вводим сахарный песок.
Шаг 4. Огурцы ополаскиваем водой и ждем, пока стечет лишняя жидкость – перекладываем в рассол.
Шаг 5. Следом добавляем измельченный лук, перемешиваем и томим до изменения оттенка огурцов.
Шаг 6. Расфасовываем закуску по заранее простерилизованным баночкам и закрываем под крышки. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Огурцы пикули с горчицей на зиму
Огурцы пикули с горчицей на зиму – это новый и оригинальный способ заготовить хрустящие плоды на холодный период года. Такие огурчики удивят вас своим кисло-сладким вкусом, пикантностью горчицы и насыщенным золотистым оттенком, приобретаемым за счет куркумы.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 10-15.
Ингредиенты:
- Огурцы – 3,5 кг.
- Куркума – 2 ч.л.
- Горчица в зернах – 4 ст.л.
- Лук – 1 кг.
- Уксус 6% – 500 мл.
- Сахар-песок – 300 гр.
- Соль – 70 гр.
- Кориандр молотый – 2 ч.л.
- Перец острый стручковый – 1 шт.
- Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем специи, очищенный лук и промытые огурцы.
Шаг 2. Лук нарезаем тонкими колечками.
Шаг 3. Вооружаемся фигурной теркой и измельчаем огурцы.
Шаг 4. Овощи помещаем в кастрюлю и посыпаем солью, куркумой, паприкой, кориандром, горчицей и сахарным песком – перемешиваем и засекаем 15 минут.
Шаг 5. Затем на медленном пламени томим состав около 10 минут с момента закипания.
Шаг 6. Раскладываем ароматные пикули по чистым и сухим простерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном. Для плавного остывания укрываем махровым полотенцем. Приятного аппетита!
Огурцы пикули на зиму с куркумой
Огурцы пикули на зиму с куркумой – это идеальное дополнение к домашней шаурме, бургерам или обычным бутербродам. Такая закуска не перебивает вкус основных компонентов, а наоборот оттеняет их и придает особенную изюминку, которая понравится всем без исключения.
Время готовки – 4 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Луковица – 1 шт.
- Огурцы – 500 гр.
- Куркума – ¼ ч.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Уксус яблочный – 200 мл.
- Горчица – 1 ст.л.
- Перец черный горошком – 8 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Огурцы промываем и срезаем «попки», нарезаем кружочками.
Шаг 2. Добавляем полу либо четверть кольца лука и соль.
Шаг 3. Ингредиенты перемешиваем и ставим под гнет на 3 часа.
Шаг 4. По истечении времени, овощи ополаскиваем и перекладываем в сито с мелкими отверстиями.
Шаг 5. Для маринада выливаем яблочный уксус в кастрюлю, высыпаем сахар и специи.
Шаг 6. Кипятим рассол 2-3 минуты и засыпаем огурцы с луком.
Шаг 7. Снова доводим до кипения и прогреваем на протяжении 60-90 секунд.
Шаг 8. Распределяем закуску по стерильным банкам и плотно закручиваем. Ставим на крышки под одеяло на 24 часа. Приятного аппетита!