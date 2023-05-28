Пикули из огурцов на зиму – это оригинальная консервация, которая широко используется в кулинарии. Такие огурчики прекрасно подходят для готовки американских сэндвичей, аппетитных бургеров и обычных бутербродов к завтраку. Тонкие ломтики прекрасно гармонируют с плавленым сыром, сырокопченой колбаской и всевозможными производными хлеба и тостов. И если вы являетесь любителем готовить дома что-то необычное, то обязательно попробуйте приготовить пикули и вы, несомненно, останетесь довольны!

Пикули из огурцов с уксусом на зиму

Пикули из огурцов с уксусом на зиму – это пикантная и в меру пряная закуска, которая украсит ваш праздничный стол и заставит ваших гостей просить добавки либо поделиться секретом приготовления. Но это и вовсе неудивительно, потому как овощи, заготовленные таким способом, покоряют своим вкусом.

Ингредиенты –+1.25 л.

Огурцы свежие 1 кг

Лук репчатый 2 шт.

Зерна горчицы 2 ст.л.

Уксус яблочный 6% 2 ст. (200 мл.)

Соль 3 ст.л.

Куркума ½ ч.л.

Сахар-песок 300 гр.

Перец душистый горошком 10 шт.

Шаги 200 мин.

Приготовить пикули из огурцов на зиму легко! Некрупные плоды ополаскиваем и замачиваем на несколько часов в прохладной воде для дополнительного хруста. Обрезав хвостики, нарезаем овощи кольцами, толщиной около ½ сантиметра. Дополняем нарезку измельченным луком и необходимым количеством соли. Компоненты перемешиваем и настаиваем в течение трех часов, каждые 60 минут – мешаем. Затем выкладываем овощи в дуршлаг или сито и обдаем водой. Для приготовления маринада в сотейник выливаем уксус и высыпаем пряности. Маринад кипятим, даем полностью раствориться сладким кристаллам – выкладываем лук с огурцами. Готовим овощи на протяжении одной минуты. Распределяем овощи с жидкостью по банкам и закатываем. Ставим дном вверх до полного остывания и после храним при комнатной температуре. Приятного аппетита!

Пикули из огурцов на зиму без стерилизации в банках

Пикули из огурцов на зиму без стерилизации в банках готовятся достаточно просто и легко, а вот своими вкусовыми характеристиками приводят в полнейший восторг. Положив несколько ломтиков таких огурчиков поверх обычного бутерброда, блюдо изменится до неузнаваемости!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Лук – 2-3 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар-песок – 350 гр.

Уксус – 500 мл.

Куркума – ½ ч.л.

Перец черный горошком – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками отправляем кольца огурцов и тонкие слайсы очищенного репчатого лука.

Шаг 2. Солим и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Накрываем овощи блюдцем и устанавливаем гнет, в таком виде оставляем на три часа.

Шаг 4. Далее перекладываем ингредиенты в дуршлаг и промываем, даем время стечь лишней влаге.

Шаг 5. В кастрюле объединяем уксус с сахарным песком, куркумой и горошинами перца.

Шаг 6. При постоянном помешивании, на умеренном пламени, доводим смесь до кипения.

Шаг 7. Выкладываем овощи в кипящий рассол и повторно кипятим, засекаем 60 секунд.

Шаг 8. Расфасовываем пикули по стерильным банкам и закупориваем при помощи специального ключа. Приятного аппетита!

Пикули из огурцов с яблочным уксусом на зиму

Пикули из огурцов с яблочным уксусом на зиму – это вкусная и ароматная закуска, которую можно использовать во всех приемах пищи и подавать даже к спиртным напиткам. В качестве добавок мы будем использовать не только фруктовый уксус, но также куркуму и семена белой горчицы.

Время готовки – 4 ч. 5 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Лук – 100 гр.

Соль – 30 гр.

Семена белой горчицы – 2 ст.л.

Куркума – ¼ ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые овощи нарезаем тонкими круглыми слайсами.

Шаг 2. Огурцы солим и перемешиваем, даем постоять при комнатной температуре не менее трех часов.

Шаг 3. Не теряя времени, готовим маринад: смешиваем уксус со специями и кипятим, вводим сахарный песок.

Шаг 4. Огурцы ополаскиваем водой и ждем, пока стечет лишняя жидкость – перекладываем в рассол.

Шаг 5. Следом добавляем измельченный лук, перемешиваем и томим до изменения оттенка огурцов.

Шаг 6. Расфасовываем закуску по заранее простерилизованным баночкам и закрываем под крышки. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Огурцы пикули с горчицей на зиму

Огурцы пикули с горчицей на зиму – это новый и оригинальный способ заготовить хрустящие плоды на холодный период года. Такие огурчики удивят вас своим кисло-сладким вкусом, пикантностью горчицы и насыщенным золотистым оттенком, приобретаемым за счет куркумы.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10-15.

Ингредиенты:

Огурцы – 3,5 кг.

Куркума – 2 ч.л.

Горчица в зернах – 4 ст.л.

Лук – 1 кг.

Уксус 6% – 500 мл.

Сахар-песок – 300 гр.

Соль – 70 гр.

Кориандр молотый – 2 ч.л.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем специи, очищенный лук и промытые огурцы.

Шаг 2. Лук нарезаем тонкими колечками.

Шаг 3. Вооружаемся фигурной теркой и измельчаем огурцы.

Шаг 4. Овощи помещаем в кастрюлю и посыпаем солью, куркумой, паприкой, кориандром, горчицей и сахарным песком – перемешиваем и засекаем 15 минут.

Шаг 5. Затем на медленном пламени томим состав около 10 минут с момента закипания.

Шаг 6. Раскладываем ароматные пикули по чистым и сухим простерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном. Для плавного остывания укрываем махровым полотенцем. Приятного аппетита!

Огурцы пикули на зиму с куркумой

Огурцы пикули на зиму с куркумой – это идеальное дополнение к домашней шаурме, бургерам или обычным бутербродам. Такая закуска не перебивает вкус основных компонентов, а наоборот оттеняет их и придает особенную изюминку, которая понравится всем без исключения.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Луковица – 1 шт.

Огурцы – 500 гр.

Куркума – ¼ ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.

Уксус яблочный – 200 мл.

Горчица – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы промываем и срезаем «попки», нарезаем кружочками.

Шаг 2. Добавляем полу либо четверть кольца лука и соль.

Шаг 3. Ингредиенты перемешиваем и ставим под гнет на 3 часа.

Шаг 4. По истечении времени, овощи ополаскиваем и перекладываем в сито с мелкими отверстиями.

Шаг 5. Для маринада выливаем яблочный уксус в кастрюлю, высыпаем сахар и специи.

Шаг 6. Кипятим рассол 2-3 минуты и засыпаем огурцы с луком.

Шаг 7. Снова доводим до кипения и прогреваем на протяжении 60-90 секунд.

Шаг 8. Распределяем закуску по стерильным банкам и плотно закручиваем. Ставим на крышки под одеяло на 24 часа. Приятного аппетита!