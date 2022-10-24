Pin Up казино официальный сайт — выбираем игровые автоматы

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На сайте казино Пин Ап представлены категории «Топ игры недели» и «Топ игры месяца», где можно ознакомиться со списком самых популярных игровых автоматов за указанный временной промежуток. В категории «Сейчас выигрывают» игры отсортированы по последним победам в режиме реального времени, чтобы гемблеры могли выбирать слоты с наиболее высоким коэффициентом выигрыша. Также на игровой площадке предусмотрена возможность фильтрации аппаратов по разработчикам, темам и видам.

Как пройти регистрацию и играть в Pin Up онлайн казино на реальные деньги

Чтобы в Пинап казино официальное играть онлайн с привилегиями, требуется пройти процедуру регистрации. Для этого войдите на официальный сайт либо проверенное зеркало (получить ссылку можно на профильном информационном портале, либо в службе поддержки). Перейдите во вкладку «Регистрация», введите личные данные, выберите валюту для пополнения счета, придумайте пароль и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».

Далее выполните в Pin Up казино вход в личный кабинет, заполните профиль и активируйте учетную запись по телефону, отправив проверочный код из СМС, либо по электронной почте (через активную ссылку из письма).

Пин Ап казино официальный сайт — упрощенная авторизация через соцсети онлайн

Также предоставляется возможность быстро зарегистрироваться и выполнить в Пин Ап казино вход в ЛК через сети:

ВКонтакте;

Яндекс;

Google.

Для этого следует разрешить доступ к личным данным, а система самостоятельно вытянет персональную информацию из аккаунтов соцсетей. Благодаря продвинутой системе шифрования данных, утечка личной информации невозможна.

Выигрыш, полученный в процессе игры на сайте или Pin-Up зеркале казино, можно вывести на банковскую карту либо кошелек популярной ЭПС.