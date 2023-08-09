Пирог «4 стакана» с ягодами

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Вам по душе простые и понятные рецепты, которые не предполагают использование кухонных весов? Тогда вы обязательно должны испечь восхитительный пирог «4 стакана». С его приготовлением у вас никаких трудностей не возникнет. Ведь вам не нужно будет высчитывать граммы. Добавляете муку, сахар, кефир и ягоды по одному стакану, и уже через 40 минут можно будет наслаждаться вкусом ароматной домашней выпечки.

Только помните об одном важном моменте. Перед отправлением теста в духовку его нужно оставить на кухне на 20–30 минут. Это необходимо сделать, чтобы разбухла манная крупа. Только тогда выпечка получится действительно пышной.

С чем испечь сказочный пирог «4 стакана»

Это воздушное лакомство можно готовить как с замороженными, так и со свежими ягодами. Зимой, к примеру, вам нужно будет лишь достать их из морозилки и добавить в тесто. Ничего дополнительно делать не нужно. Ягоды перед добавлением в пирог не нуждаются в размораживании.

Ингредиенты

Пшеничная мука1 стак. Сахар1 стак. Кефир1 стак. Ягоды1 стак. Подсолнечное масло100 г Яйцо2 шт. Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л. Манка200 г

Приготовление

    В миску вбиваем яйца. Добавляем сахар и соль. Хорошенько взбиваем все ингредиенты при помощи венчика. Вливаем кефир комнатной температуры. Снова всё перемешиваем.

    Пирог «4 стакана» с ягодами

    К яично-кефирной смеси всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Добавляем манную крупу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности.В полученную массу вливаем подсолнечное масло. Хорошенько перемешиваем. Оставляем тесто на полчаса при комнатной температуре для набухания манки.

    Пирог «4 стакана» с ягодами

    Промываем ягоды под проточной водой. Обсушиваем их. Добавляем ягоды в тесто. Тщательно всё перемешиваем.Вливаем тесто в форму для запекания, застеленную пекарской бумагой. Ровняем его при помощи ложки или кулинарной лопатки. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.

    Пирог «4 стакана» с ягодами

По истечении указанного времени проверьте, готов ли пирог. Румяная верхушка — это не показатель. Проткните выпечку зубочисткой. Если она выходит сухой, значит, пирог готов. На зубочистке осталось тесто? В этом случае рекомендуем накрыть сладкое блюдо фольгой и отправить его еще на 10 минут в духовку. За это время серединка пирога хорошенько пропечется, а верхушка не превратится в уголь.

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