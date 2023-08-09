Пирог «4 стакана» с ягодами

Вам по душе простые и понятные рецепты, которые не предполагают использование кухонных весов? Тогда вы обязательно должны испечь восхитительный пирог «4 стакана». С его приготовлением у вас никаких трудностей не возникнет. Ведь вам не нужно будет высчитывать граммы. Добавляете муку, сахар, кефир и ягоды по одному стакану, и уже через 40 минут можно будет наслаждаться вкусом ароматной домашней выпечки.

Только помните об одном важном моменте. Перед отправлением теста в духовку его нужно оставить на кухне на 20–30 минут. Это необходимо сделать, чтобы разбухла манная крупа. Только тогда выпечка получится действительно пышной.

С чем испечь сказочный пирог «4 стакана»

Это воздушное лакомство можно готовить как с замороженными, так и со свежими ягодами. Зимой, к примеру, вам нужно будет лишь достать их из морозилки и добавить в тесто. Ничего дополнительно делать не нужно. Ягоды перед добавлением в пирог не нуждаются в размораживании.

Ингредиенты

Пшеничная мука1 стак. Сахар1 стак. Кефир1 стак. Ягоды1 стак. Подсолнечное масло100 г Яйцо2 шт. Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л. Манка200 г

Приготовление

В миску вбиваем яйца. Добавляем сахар и соль. Хорошенько взбиваем все ингредиенты при помощи венчика. Вливаем кефир комнатной температуры. Снова всё перемешиваем. К яично-кефирной смеси всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Добавляем манную крупу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности.В полученную массу вливаем подсолнечное масло. Хорошенько перемешиваем. Оставляем тесто на полчаса при комнатной температуре для набухания манки. Промываем ягоды под проточной водой. Обсушиваем их. Добавляем ягоды в тесто. Тщательно всё перемешиваем.Вливаем тесто в форму для запекания, застеленную пекарской бумагой. Ровняем его при помощи ложки или кулинарной лопатки. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.

По истечении указанного времени проверьте, готов ли пирог. Румяная верхушка — это не показатель. Проткните выпечку зубочисткой. Если она выходит сухой, значит, пирог готов. На зубочистке осталось тесто? В этом случае рекомендуем накрыть сладкое блюдо фольгой и отправить его еще на 10 минут в духовку. За это время серединка пирога хорошенько пропечется, а верхушка не превратится в уголь.