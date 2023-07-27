Пирог «Ананда»

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Описание приготовления:

Если любите тонкий коржик, тогда немного уменьшите количество ингредиентов на тесто. Или возьмите форму диаметром больше чем 18 сантиметров, а количество начинки увеличьте. Разрезать и доставать из формы можно только после полного остывания.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочнoe 100 Грамм
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Сахар 75 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Кефир 50 Миллилитров
  • Мука 250 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Сметана жирная 300 Грамм
  • Сгущенка 200 Грамм
  • Кофе растворимый 3 Грамма

Количество порций 6

Калорийность

378 ккал

Калорийность

5 г

Белки

22 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог "Ананда"»

Пирог "Ананда"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога "Ананда".

Пирог "Ананда"

Сливочное масло растопите, добавьте сахар, соль и ванильный сахар, перемешайте.

Пирог "Ананда"

Влейте кефир и перемешайте.

Пирог "Ананда"

Муку смешайте с разрыхлителем и все смешайте в мягкое, не липкое тесто. Заверните и дайте постоять 10 минут.

Пирог "Ананда"

Выложите тесто в форму для выпечки и распределите тесто, сделав бортики.

Пирог "Ананда"

Смешайте сметану и сгущенку до однородности, вылейте в форму с тестом. Смешайте кофе с одной чайной ложкой воды, добавьте столовую ложку сгущенки и перемешайте до однородности. Сделайте смесью любые рисунки. Поставьте форму с пирогом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. После этого достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть.

Пирог "Ананда"

Приятного аппетита!

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