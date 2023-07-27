Описание приготовления:
Если любите тонкий коржик, тогда немного уменьшите количество ингредиентов на тесто. Или возьмите форму диаметром больше чем 18 сантиметров, а количество начинки увеличьте. Разрезать и доставать из формы можно только после полного остывания.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Индийская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочнoe 100 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Сахар 75 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Кефир 50 Миллилитров
- Мука 250 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Сметана жирная 300 Грамм
- Сгущенка 200 Грамм
- Кофе растворимый 3 Грамма
Количество порций 6
Калорийность
378 ккал
Калорийность
5 г
Белки
22 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог "Ананда"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога "Ананда".
Сливочное масло растопите, добавьте сахар, соль и ванильный сахар, перемешайте.
Влейте кефир и перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и все смешайте в мягкое, не липкое тесто. Заверните и дайте постоять 10 минут.
Выложите тесто в форму для выпечки и распределите тесто, сделав бортики.
Смешайте сметану и сгущенку до однородности, вылейте в форму с тестом. Смешайте кофе с одной чайной ложкой воды, добавьте столовую ложку сгущенки и перемешайте до однородности. Сделайте смесью любые рисунки. Поставьте форму с пирогом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. После этого достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть.
Приятного аппетита!