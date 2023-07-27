Описание приготовления:

Если любите тонкий коржик, тогда немного уменьшите количество ингредиентов на тесто. Или возьмите форму диаметром больше чем 18 сантиметров, а количество начинки увеличьте. Разрезать и доставать из формы можно только после полного остывания.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочнoe 100 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Сахар 75 Грамм

Соль 1 Щепотка

Кефир 50 Миллилитров

Мука 250 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Сметана жирная 300 Грамм

Сгущенка 200 Грамм

Кофе растворимый 3 Грамма

Количество порций 6

Калорийность

378 ккал

Калорийность

5 г

Белки

22 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог "Ананда"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога "Ананда".

Сливочное масло растопите, добавьте сахар, соль и ванильный сахар, перемешайте.

Влейте кефир и перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и все смешайте в мягкое, не липкое тесто. Заверните и дайте постоять 10 минут.

Выложите тесто в форму для выпечки и распределите тесто, сделав бортики.

Смешайте сметану и сгущенку до однородности, вылейте в форму с тестом. Смешайте кофе с одной чайной ложкой воды, добавьте столовую ложку сгущенки и перемешайте до однородности. Сделайте смесью любые рисунки. Поставьте форму с пирогом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. После этого достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть.

Приятного аппетита!