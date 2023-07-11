Рецепты Пирог из New York Times с сезонными ягодами – станет любимцем семьи По Admin - 11 июля, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Нам кажется, вкуснее теста, чем на пирог из New York Times нет. А чтобы и вы в этом убедились – приготовьте его уже сегодня. Пирог из издания The New York Times стал настоящим бестселлером в газете. Несколько лет подряд по многочисленным просьбам американских домохозяек газета публиковала этот рецепт пирога. В классическом исполнении его готовят со сливами. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Мы предлагаем приготовить домашнюю выпечку с сезонными ягодами и фруктами. Рецепт пирога из New York Times Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 180 граммов мягкого масла – 180 граммов сахара – 180 граммов муки – 3 яйца – 1 ложка разрыхлителя без горки – щепотка соли – фрукты и ягоды. Приготовление: Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и щепотку соли. В конце вмешиваем предварительно просеянную муку и разрыхлитель для теста. Выкладываем тесто в жаропрочную форму, а сверху посыпаем ягодами и нарезанными фруктами. Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 – 50 минут. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт популярного американского пирога? Попытайтесь также приготовить шоколадный брауни без муки по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Блюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеВозвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремомЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаЗвезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирДля хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецепту