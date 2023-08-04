Пирог к чаю: вкуснее, чем шарлотка. Приготовила раз, теперь готовлю на заказ

Клубника — одна из самых популярных ягод на планете. Ее выращивают почти во всех уголках земного шара. По этой причине из ягоды создается множество интересных десертов. Существует клубничный крем для торта, клубничный джем, шоколад и даже бисквит с клубникой.

В Америке актуальность клубники колоссальная. В Калифорнии ежегодно выращивают миллиард тонн клубники.

Однако, лучшей клубникой по вкусу считается британская. Стоит попробовать приготовить из клубники знаменитый британский пирог.

Ингредиенты для клубничного пирога:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 200 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Соль — щепотка;

Масло сливочное — 150 г;

Сметана — 250 г;

Мука — 350 г;

Разрыхлитель — 2 ч.л.;

Клубника — 300 г.

Приготовление клубничного пирога:

Удаляем у клубники плодоножки и нарезаем крупными дольками. Смешиваем клубнику с 50 граммами сахара, аккуратно перемешиваем.

В миску к яйцам высыпаем классический и ванильный сахара, соль, взбиваем минуту венчиком. Растапливаем сливочное масло, вливаем в яичную смесь, добавляем сметану и тщательно перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем венчиком густое бисквитное тесто. Застилаем форму для выпечки пергаментом, на поверхность выливаем тесто, разравниваем по дну.

На верхушку теста выкладываем в хаотичном порядке кусочки клубники.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45 минут.

Украсить пирог можно сахарной пудрой. Также для этого теста подходит не только клубника, но и другие виды ягод.