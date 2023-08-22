Пирог на кефире в духовке

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Пирог на кефире в духовке – это аппетитное и универсальное угощение для домашнего стола. Нежные пироги на кефирном тесте можно приготовить с различными начинками: сладкими и солеными. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в подборке из десяти простых и вкусных рецептов на скорую руку с пошаговыми фотографиями.

Заливной пирог на кефире в духовке с капустой

Заливной пирог на кефире в духовке с капустой — это сытное и яркое по вкусу угощение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное блюдо порадует сочетанием нежного теста и сочной начинки. Ваши близкие не смогут устоять. Для несложного исполнения берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Пирог на кефире в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 220 гр.
  • Кефир 250 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Разрыхлитель ½ ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Для начинки:
  • Капуста белокочанная 400 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Зелень 5 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 75 мин.

  1. Пирог на кефире в духовке

    Пирог на кефире в духовке готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Пирог на кефире в духовке

    Мелко шинкуем белокочанную капусту. Слегка разминаем руками.

  3. Пирог на кефире в духовке

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем капусту до румянца.

  4. Пирог на кефире в духовке

    Для теста соединяем куриные яйца и кефир. Добавляем щепотку соли и взбиваем венчиком.

  5. Пирог на кефире в духовке

    Просеиваем сюда муку, добавляем разрыхлитель и черный молотый перец.

  6. Пирог на кефире в духовке

    Замешиваем однородное тесто без комочков.

  7. Пирог на кефире в духовке

    К капусте добавляем измельченную зелень, мелко порубленное отварное яйцо, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

  8. Пирог на кефире в духовке

    В форму для выпекания выливаем половину теста и укладываем начинку.

  9. Пирог на кефире в духовке

    Заливаем начинку оставшимся тестом. При желании, можно поперчить. Выпекаем около 50-55 минут при температуре 180 градусов.

  10. Пирог на кефире в духовке

    Заливной пирог на кефире в духовке с капустой готов. Подавайте угощение к столу!

Простой пирог на кефире с луком и яйцом

Простой пирог на кефире с луком и яйцом — это сытное, насыщенное по вкусу и интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Подавайте угощение к обеду или в качестве питательного перекуса. В кулинарном процессе вам поможет проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 240 гр.
  • Кефир – 240 мл.
  • Сметана – 200 гр.
  • Яйцо – 9 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Разрыхлитель – 15 гр.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем три яйца, пол чайной ложки соли, 160 грамм сметаны и кефир. Взбиваем. Пять яиц сразу отвариваем для начинки, одно оставляем сырым.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. Высыпаем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Мелко рубим зеленый лук и выкладываем в миску.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Сюда же отправляем кубики отварных яиц.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Солим, дополняем столовой ложкой сметаны и перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Выливаем сюда половину теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 8. На тесто кладем начинку и заливаем ее оставшимся тестом.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 9. Поливаем поверхность заготовки смесью из сырого яйца и оставшейся сметаны. Выпекаем около 50-55 минут при температуре 180 градусов.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 10. Заливной пирог на кефире в духовке с капустой готов. Делите на порции и угощайтесь!

Пирог на кефире в духовке

Шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Шарлотка на кефире с яблоками в духовке – это удивительно вкусная выпечка с нежным тестом и сочной начинкой. Такой пирог идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Порадуйте себя и близких яблочным лакомством с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 200 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Кефир – 250 мл.
  • Масло сливочное – 50 гр. + для обмазывания.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Яблоко – 3 шт.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Пудра сахарная – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца с обычным сахаром.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. Добавляем соль, ванильный сахар и хорошенько взбиваем все венчиком.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Присоединяем размягченное сливочное масло и размешиваем содержимое.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Выливаем кефир и продолжаем перемешивать.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Высыпаем чайную ложку разрыхлителя.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Просеиваем сюда муку.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 8. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 9. Промываем и обсушиваем яблоки для начинки. Режем их тонкими дольками.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 10. Выливаем тесто в подготовленную форму.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 11. Разравниваем поверхность теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 12. Сверху укладываем яблочные дольки.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 13. Посыпаем заготовку молотой корицей и выпекаем около 35-45 минут при температуре 180 градусов.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 14. Шарлотка на кефире с яблоками в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Пирог на кефире в духовке

Заливной пирог на кефире с рыбными консервами

Заливной пирог на кефире с рыбными консервами порадует вас оригинальным вкусом, аппетитным видом и питательностью. Такую выпечку можно подавать в качестве перекуса или обеда. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Кефир – 2 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Консерва рыбная – 1 банка.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста соединяем кефир с куриными яйцами.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. Сюда же добавляем соль, сахар, соду и высыпаем просеянную муку. Вымешиваем до однородности и оставляем на время.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Для начинки разминаем вилкой рыбную консерву.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Отвариваем яйца и режем их мелким кубиком.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Мелко рубим промытую заранее зелень.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Соединяем компоненты для начинки, солим их и перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. В форму для выпекания выливаем половину теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 8. Выкладываем на тесто начинку.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 9. Заливаем оставшимся тестом и отправляем в духовку на 40-50 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 10. Заливной пирог на кефире с рыбными консервами готов. Угощайтесь!

Пирог на кефире в духовке

Пирог «Зебра» на кефире в духовке

Пирог «Зебра» на кефире в духовке — это оригинальный десерт для вашего домашнего чаепития или праздника. Аппетитная и привлекательная выпечка никого не оставит равнодушным. Приготовить такой пирог легко, при этом вы не потратите много времени. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Какао-порошок – 20 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 200 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца до пышной пены с обычным сахаром.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. Перемешиваем кефир с содой и выливаем в яичную смесь. Выкладываем сюда мягкое сливочное масло комнатной температуры.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Высыпаем просеянную муку и ванильный сахар. Вымешиваем до однородности.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Делим тесто на две части. В одну вмешиваем какао.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. По центру круглой формы для выпекания выливаем две столовые ложки шоколадного теста и наверх столько же белого теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Чередуем слои и наполняем так всю форму.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Можно придать узору вид паутинки с помощью зубочистки. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 8. Пирог «Зебра» на кефире в духовке готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Пирог на кефире в духовке

Вкусный пирог на кефире с мясом

Вкусный пирог на кефире с мясом порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое сочное мясное угощение можно подавать в качестве перекуса или обеда. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 350-400 гр.
  • Кефир – 500 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мясо рубленое – 450 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Сыр тертый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до мягкости.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. К луку добавляем рубленое мясо. Обжариваем 10 минут, помешивая, солим и перчим по вкусу. После даем остыть до комнатной температуры.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Приготовим заливное тесто. Режем кубиками сливочное масло и даем ему размягчиться. Взбиваем яйца с солью и сахаром.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Смешиваем кефир с содой. Вливаем яичную смесь. Просеиваем сюда муку и добавляем сливочное масло, тщательно вымешиваем тесто до однородности и оставляем на 5 минут.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Половину теста выливаем в форму для выпекания, выкладываем на нее мясную начинку и заливаем оставшимся тестом.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Посыпаем заготовку тертым сырам и выпекаем 45-55 минут при температуре 180°.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Вкусный пирог на кефире с мясом готов. Угощайтесь!

Пирог на кефире в духовке

Заливной пирог с картошкой на кефире

Заливной пирог с картошкой на кефире — это питательное, интересное по вкусу и аппетитное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Подавайте угощение к обеду или в качестве быстрого перекуса. В кулинарном процессе вам поможет проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Кефир – 500 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль — 1 ч.л. в тесто.
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.
  • Масло растительное — 2 ст.л. + для жарки.
  • Картофель — 500 гр.
  • Укроп — 1 пучок.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль — по вкусу. В начинку
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем картофель до полуготовности.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. Даем картофелю остыть, очищаем его и режем небольшими кубиками.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем измельченный репчатый лук до мягкого состояния.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. К луку выкладываем кубики картофеля, перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Кладем сюда половину измельченной зелени, мелко порубленный чеснок, соль и перец по вкусу.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Перемешиваем заготовку и выключаем огонь. Даем начинке немного остыть.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Приготовим жидкое тесто. Соединяем кефир с яйцами. Взбиваем венчиком.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 8. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Добавляем соль и вымешиваем до однородности.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 9. Выливаем в тесто растительное масло и немного взбиваем миксером.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 10. В тесто добавляем половину измельченной зелени и вымешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 11. В форму для выпекания выливаем половину жидкого теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 12. На тесто кладем приготовленную ранее начинку. Равномерно ее распределяем по тесту.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 13. Заливаем заготовку оставшимся тестом и выпекаем 45 минут при температуре 180°.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 14. Заливной пирог с картошкой на кефире готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Пирог на кефире в духовке

Пирог на кефире с курицей и грибами

Пирог на кефире с курицей и грибами порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение можно подавать в качестве перекуса или обеда. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Кефир — 400 мл.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой.
  • Соль — ¼ ч.л.
  • Сахар — 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Фарш куриный — 400 гр.
  • Грибы — 400 гр.
  • Сыр твердый — 150 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 50 мл.
  • Кинза — 10 гр.
  • Петрушка — 10 гр.
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и соединяем их с сахаром и солью, взбиваем до появления легкой пенки. Выливаем кефир и перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем, вымешиваем до однородности и даем заготовке отдохнуть 15 минут.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда нарезанные грибы и жарим их на умеренном огне около 10 минут, постоянно помешивая.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Для начинки соединяем обжаренные грибы с куриным фаршем, измельченной зеленью, солью и специями. Вымешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. В форму для выпекания выливаем половину теста. Выкладываем сюда начинку.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Посыпаем заготовку тертым сыром и заливаем оставшимся тестом. Выпекаем в разогретой до 180° духовке 45-50 минут.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Пирог на кефире с курицей и грибами готов. Подавайте к столу!

Пирог на кефире в духовке

Пирог на кефире с творогом в духовке

Пирог на кефире с творогом в духовке порадует своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно подавать в качестве перекуса или вместе с чашечкой горячего чая. Для приготовления аппетитного пирога используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука — 300 гр.
  • Кефир — 200 мл.
  • Сода — 0,5 ч.л.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 200 гр.
  • Ванилин — 1 гр.
  • Масло растительное — 100 мл.
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог жирный — 300 гр.
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Цедра лимона — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим творожную начинку. В глубокой миске соединяем жирный творог, одно куриное яйцо и сахар. Сюда же выкладываем лимонную цедру. Тщательно вымешиваем массу до однородного состава.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. В глубокой миске соединяем кефир комнатной температуры с содой. Перемешиваем и ждем появления небольшой пены. Сюда взбиваем два куриных яйца, добавляем сахар, ванилин и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку и перемешиваем ее с разрыхлителем. Сухую смесь добавляем в жидкую часть. Перемешиваем до получения однородного теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. Форму для выпекания застилаем пергаментом. Выливаем сюда жидкое тесто на кефире. Из творожной массы лепим шарики одинакового размера. Выкладываем шарики в жидкое тесто.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Выпекаем заготовку около 40-45 минут при температуре 180°.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой. Рекомендуется немного остудить.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Пирог на кефире с творогом в духовке готов. Угощайтесь!

Пирог на кефире в духовке

Быстрый пирог на кефире с вареньем на скорую руку

Быстрый пирог на кефире с вареньем на скорую руку — это вкусное, аппетитное и несложное в исполнении домашнее блюдо. Если хотите порадовать близких интересным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Варенье — 1 ст.
  • Кефир — 1 ст.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 100 гр.
  • Сода — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество варенья и выкладываем его в глубокую миску. Варенье выбираем по вкусу. Вкусный пирог получится из ягодного лакомства.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 2. В варенье высыпаем соду и сразу же перемешиваем. Ждем реакции: масса немного изменит цвет и увеличится в объеме.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 3. В отдельной миске взбиваем яйца сахаром.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 4. В яичную смесь выливаем кефир.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 5. Высыпаем сюда муку. Можно ее предварительно просеять.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 6. Взбиваем массу до однородного жидкого теста.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 7. Выкладываем сюда варенье с содой и перемешиваем.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 8. Форму для выпекания смазываем растительным маслом.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 9. Выливаем сюда подготовленное тесто.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 10. Выпекаем угощение 30 минут при температуре 180°. Готовность лакомства можно проверить зубочисткой.

Пирог на кефире в духовке

Шаг 11. Быстрый пирог на кефире с вареньем на скорую руку готов. Украшайте по вкусу и подавайте к столу!

Пирог на кефире в духовке

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