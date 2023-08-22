Пирог на кефире в духовке – это аппетитное и универсальное угощение для домашнего стола. Нежные пироги на кефирном тесте можно приготовить с различными начинками: сладкими и солеными. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в подборке из десяти простых и вкусных рецептов на скорую руку с пошаговыми фотографиями.

Заливной пирог на кефире в духовке с капустой

Заливной пирог на кефире в духовке с капустой — это сытное и яркое по вкусу угощение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное блюдо порадует сочетанием нежного теста и сочной начинки. Ваши близкие не смогут устоять. Для несложного исполнения берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 220 гр.

Кефир 250 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Разрыхлитель ½ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для начинки:

Капуста белокочанная 400 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Зелень 5 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 75 мин.

Пирог на кефире в духовке готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Слегка разминаем руками. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем капусту до румянца. Для теста соединяем куриные яйца и кефир. Добавляем щепотку соли и взбиваем венчиком. Просеиваем сюда муку, добавляем разрыхлитель и черный молотый перец. Замешиваем однородное тесто без комочков. К капусте добавляем измельченную зелень, мелко порубленное отварное яйцо, соль и черный молотый перец. Перемешиваем. В форму для выпекания выливаем половину теста и укладываем начинку. Заливаем начинку оставшимся тестом. При желании, можно поперчить. Выпекаем около 50-55 минут при температуре 180 градусов. Заливной пирог на кефире в духовке с капустой готов. Подавайте угощение к столу!

Простой пирог на кефире с луком и яйцом

Простой пирог на кефире с луком и яйцом — это сытное, насыщенное по вкусу и интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Подавайте угощение к обеду или в качестве питательного перекуса. В кулинарном процессе вам поможет проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 240 гр.

Кефир – 240 мл.

Сметана – 200 гр.

Яйцо – 9 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Масло сливочное – 20 гр.

Разрыхлитель – 15 гр.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем три яйца, пол чайной ложки соли, 160 грамм сметаны и кефир. Взбиваем. Пять яиц сразу отвариваем для начинки, одно оставляем сырым.

Шаг 2. Высыпаем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем.

Шаг 3. Мелко рубим зеленый лук и выкладываем в миску.

Шаг 4. Сюда же отправляем кубики отварных яиц.

Шаг 5. Солим, дополняем столовой ложкой сметаны и перемешиваем.

Шаг 6. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом.

Шаг 7. Выливаем сюда половину теста.

Шаг 8. На тесто кладем начинку и заливаем ее оставшимся тестом.

Шаг 9. Поливаем поверхность заготовки смесью из сырого яйца и оставшейся сметаны. Выпекаем около 50-55 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Заливной пирог на кефире в духовке с капустой готов. Делите на порции и угощайтесь!

Шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Шарлотка на кефире с яблоками в духовке – это удивительно вкусная выпечка с нежным тестом и сочной начинкой. Такой пирог идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Порадуйте себя и близких яблочным лакомством с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 200 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Кефир – 250 мл.

Масло сливочное – 50 гр. + для обмазывания.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яблоко – 3 шт.

Корица молотая – 1 ч.л.

Пудра сахарная – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца с обычным сахаром.

Шаг 2. Добавляем соль, ванильный сахар и хорошенько взбиваем все венчиком.

Шаг 3. Присоединяем размягченное сливочное масло и размешиваем содержимое.

Шаг 4. Выливаем кефир и продолжаем перемешивать.

Шаг 5. Высыпаем чайную ложку разрыхлителя.

Шаг 6. Просеиваем сюда муку.

Шаг 7. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 8. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом.

Шаг 9. Промываем и обсушиваем яблоки для начинки. Режем их тонкими дольками.

Шаг 10. Выливаем тесто в подготовленную форму.

Шаг 11. Разравниваем поверхность теста.

Шаг 12. Сверху укладываем яблочные дольки.

Шаг 13. Посыпаем заготовку молотой корицей и выпекаем около 35-45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 14. Шарлотка на кефире с яблоками в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Заливной пирог на кефире с рыбными консервами

Заливной пирог на кефире с рыбными консервами порадует вас оригинальным вкусом, аппетитным видом и питательностью. Такую выпечку можно подавать в качестве перекуса или обеда. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Кефир – 2 ст.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

Консерва рыбная – 1 банка.

Яйцо – 3 шт.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста соединяем кефир с куриными яйцами.

Шаг 2. Сюда же добавляем соль, сахар, соду и высыпаем просеянную муку. Вымешиваем до однородности и оставляем на время.

Шаг 3. Для начинки разминаем вилкой рыбную консерву.

Шаг 4. Отвариваем яйца и режем их мелким кубиком.

Шаг 5. Мелко рубим промытую заранее зелень.

Шаг 6. Соединяем компоненты для начинки, солим их и перемешиваем.

Шаг 7. В форму для выпекания выливаем половину теста.

Шаг 8. Выкладываем на тесто начинку.

Шаг 9. Заливаем оставшимся тестом и отправляем в духовку на 40-50 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Заливной пирог на кефире с рыбными консервами готов. Угощайтесь!

Пирог «Зебра» на кефире в духовке

Пирог «Зебра» на кефире в духовке — это оригинальный десерт для вашего домашнего чаепития или праздника. Аппетитная и привлекательная выпечка никого не оставит равнодушным. Приготовить такой пирог легко, при этом вы не потратите много времени. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Кефир – 200 мл.

Какао-порошок – 20 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 200 гр.

Сода – 1 ч.л.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца до пышной пены с обычным сахаром.

Шаг 2. Перемешиваем кефир с содой и выливаем в яичную смесь. Выкладываем сюда мягкое сливочное масло комнатной температуры.

Шаг 3. Высыпаем просеянную муку и ванильный сахар. Вымешиваем до однородности.

Шаг 4. Делим тесто на две части. В одну вмешиваем какао.

Шаг 5. По центру круглой формы для выпекания выливаем две столовые ложки шоколадного теста и наверх столько же белого теста.

Шаг 6. Чередуем слои и наполняем так всю форму.

Шаг 7. Можно придать узору вид паутинки с помощью зубочистки. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Пирог «Зебра» на кефире в духовке готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Вкусный пирог на кефире с мясом

Вкусный пирог на кефире с мясом порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое сочное мясное угощение можно подавать в качестве перекуса или обеда. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 350-400 гр.

Кефир – 500 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Мясо рубленое – 450 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 3 ст.л.

Сода – 1 щепотка.

Масло сливочное – 120 гр.

Сыр тертый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до мягкости.

Шаг 2. К луку добавляем рубленое мясо. Обжариваем 10 минут, помешивая, солим и перчим по вкусу. После даем остыть до комнатной температуры.

Шаг 3. Приготовим заливное тесто. Режем кубиками сливочное масло и даем ему размягчиться. Взбиваем яйца с солью и сахаром.

Шаг 4. Смешиваем кефир с содой. Вливаем яичную смесь. Просеиваем сюда муку и добавляем сливочное масло, тщательно вымешиваем тесто до однородности и оставляем на 5 минут.

Шаг 5. Половину теста выливаем в форму для выпекания, выкладываем на нее мясную начинку и заливаем оставшимся тестом.

Шаг 6. Посыпаем заготовку тертым сырам и выпекаем 45-55 минут при температуре 180°.

Шаг 7. Вкусный пирог на кефире с мясом готов. Угощайтесь!

Заливной пирог с картошкой на кефире

Заливной пирог с картошкой на кефире — это питательное, интересное по вкусу и аппетитное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Подавайте угощение к обеду или в качестве быстрого перекуса. В кулинарном процессе вам поможет проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Кефир – 500 мл.

Яйцо – 2 шт.

Соль — 1 ч.л. в тесто.

Разрыхлитель — 2 ч.л.

Масло растительное — 2 ст.л. + для жарки.

Картофель — 500 гр.

Укроп — 1 пучок.

Чеснок — 2 зубчика.

Лук репчатый — 2 шт.

Соль — по вкусу. В начинку

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем картофель до полуготовности.

Шаг 2. Даем картофелю остыть, очищаем его и режем небольшими кубиками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем измельченный репчатый лук до мягкого состояния.

Шаг 4. К луку выкладываем кубики картофеля, перемешиваем.

Шаг 5. Кладем сюда половину измельченной зелени, мелко порубленный чеснок, соль и перец по вкусу.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку и выключаем огонь. Даем начинке немного остыть.

Шаг 7. Приготовим жидкое тесто. Соединяем кефир с яйцами. Взбиваем венчиком.

Шаг 8. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Добавляем соль и вымешиваем до однородности.

Шаг 9. Выливаем в тесто растительное масло и немного взбиваем миксером.

Шаг 10. В тесто добавляем половину измельченной зелени и вымешиваем.

Шаг 11. В форму для выпекания выливаем половину жидкого теста.

Шаг 12. На тесто кладем приготовленную ранее начинку. Равномерно ее распределяем по тесту.

Шаг 13. Заливаем заготовку оставшимся тестом и выпекаем 45 минут при температуре 180°.

Шаг 14. Заливной пирог с картошкой на кефире готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Пирог на кефире с курицей и грибами

Пирог на кефире с курицей и грибами порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение можно подавать в качестве перекуса или обеда. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Кефир — 400 мл.

Яйцо — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой.

Соль — ¼ ч.л.

Сахар — 0,5 ч.л.

Для начинки:

Фарш куриный — 400 гр.

Грибы — 400 гр.

Сыр твердый — 150 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 50 мл.

Кинза — 10 гр.

Петрушка — 10 гр.

Соль — 0,5 ч.л.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и соединяем их с сахаром и солью, взбиваем до появления легкой пенки. Выливаем кефир и перемешиваем.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем, вымешиваем до однородности и даем заготовке отдохнуть 15 минут.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда нарезанные грибы и жарим их на умеренном огне около 10 минут, постоянно помешивая.

Шаг 4. Для начинки соединяем обжаренные грибы с куриным фаршем, измельченной зеленью, солью и специями. Вымешиваем.

Шаг 5. В форму для выпекания выливаем половину теста. Выкладываем сюда начинку.

Шаг 6. Посыпаем заготовку тертым сыром и заливаем оставшимся тестом. Выпекаем в разогретой до 180° духовке 45-50 минут.

Шаг 7. Пирог на кефире с курицей и грибами готов. Подавайте к столу!

Пирог на кефире с творогом в духовке

Пирог на кефире с творогом в духовке порадует своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно подавать в качестве перекуса или вместе с чашечкой горячего чая. Для приготовления аппетитного пирога используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука — 300 гр.

Кефир — 200 мл.

Сода — 0,5 ч.л.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 200 гр.

Ванилин — 1 гр.

Масло растительное — 100 мл.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для начинки:

Творог жирный — 300 гр.

Сахар — 3 ст.л.

Яйцо — 1 шт.

Цедра лимона — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим творожную начинку. В глубокой миске соединяем жирный творог, одно куриное яйцо и сахар. Сюда же выкладываем лимонную цедру. Тщательно вымешиваем массу до однородного состава.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем кефир комнатной температуры с содой. Перемешиваем и ждем появления небольшой пены. Сюда взбиваем два куриных яйца, добавляем сахар, ванилин и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку и перемешиваем ее с разрыхлителем. Сухую смесь добавляем в жидкую часть. Перемешиваем до получения однородного теста.

Шаг 4. Форму для выпекания застилаем пергаментом. Выливаем сюда жидкое тесто на кефире. Из творожной массы лепим шарики одинакового размера. Выкладываем шарики в жидкое тесто.

Шаг 5. Выпекаем заготовку около 40-45 минут при температуре 180°.

Шаг 6. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой. Рекомендуется немного остудить.

Шаг 7. Пирог на кефире с творогом в духовке готов. Угощайтесь!

Быстрый пирог на кефире с вареньем на скорую руку

Быстрый пирог на кефире с вареньем на скорую руку — это вкусное, аппетитное и несложное в исполнении домашнее блюдо. Если хотите порадовать близких интересным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Варенье — 1 ст.

Кефир — 1 ст.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 100 гр.

Сода — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество варенья и выкладываем его в глубокую миску. Варенье выбираем по вкусу. Вкусный пирог получится из ягодного лакомства.

Шаг 2. В варенье высыпаем соду и сразу же перемешиваем. Ждем реакции: масса немного изменит цвет и увеличится в объеме.

Шаг 3. В отдельной миске взбиваем яйца сахаром.

Шаг 4. В яичную смесь выливаем кефир.

Шаг 5. Высыпаем сюда муку. Можно ее предварительно просеять.

Шаг 6. Взбиваем массу до однородного жидкого теста.

Шаг 7. Выкладываем сюда варенье с содой и перемешиваем.

Шаг 8. Форму для выпекания смазываем растительным маслом.

Шаг 9. Выливаем сюда подготовленное тесто.

Шаг 10. Выпекаем угощение 30 минут при температуре 180°. Готовность лакомства можно проверить зубочисткой.

Шаг 11. Быстрый пирог на кефире с вареньем на скорую руку готов. Украшайте по вкусу и подавайте к столу!