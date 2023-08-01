Пирог на скорую руку. Рецепт с любыми ягодами или фруктами: пеку так уже 30 лет

Ягоды появились в рационе человека довольно давно, со времен собирательства. Однако, в далеком прошлом люди воспринимали ягоды иначе. Для современного человека ягоды — это сладкий небольшой плод, который добавляется в множество десертов. Для пещерного человека ягоды — это способ выжить, когда нет дичи.

Из ягод впоследствии стали создавать множество различных яств. Помимо десертов из ягод создаются соусы. Но, большую популярность сыскали именно пироги с ягодами.

Расскажем, как испечь вишневый пирог.

Ингредиенты для вишневого пирога:

растительное масло — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

сметана — 100 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 9 г;

мука — 250 г;

вишня — 250 г.

Приготовление вишневого пирога:

Из вишни заранее удаляем косточки и оставляем в сите, чтобы стек лишний сок. В глубокую миску с растительным маслом разбиваем яйцо, накрываем блендером и взбиваем до пышной однородной массы.

В отдельную тару разбиваем пару яиц, высыпаем сахарный песок, соль и ванильный сахар. Взбиваем миксером компоненты до растворения сыпучих ингредиентов.

Вводим яичный крем в смесь яиц и сахара, взбиваем до соединения компонентов. К вишне высыпаем крахмал, соединяем муку с разрыхлителем.

Просеиваем муку в яичную смесь, замешиваем жидкое тесто без комочков. Покрываем дно и стенки формы для выпечки пергаментом, ⅓ часть теста выкладываем на поверхность.

⅓ часть вишни выкладываем на тесто, застилаем второй частью. На второй слой теста также выкладываем вишню, покрываем остатками теста.

На верхушке пирога создаем узор из вишни.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 45 минут.

Для того, чтобы пирог не подгорел, накрываем его пергаментов за 10 минут до окончания выпекания.

После приготовления оставляем пирог остывать на решетке.