Описание приготовления:
Если вам нужно быстро порадовать семью вкусной и ароматной выпечкой, этот рецепт для вас! Для того, чтобы замесить тесто и разложить на нем фрукты, потребуется минут 10-15. Остальное за вас сделает духовка. Недорогой, легкий в приготовлении и вкусный пирог.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Слива Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 180 Грамм
- Масло сливочнoe 100 Грамм (или маргарин)
- Сода 1 Чайная ложка
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Абрикос 3-4 Штук
- Слива 3-4 Штук
Количество порций 10
Калорийность
244 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с абрикосами и сливами»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога с абрикосами и сливами.
В миску разбейте яйца.
Насыпьте сахар и ванильный сахар. Взбейте немного венчиком.
Налейте кефир и насыпьте соду. Уксусом соду гасить не нужно, в кефире достаточно кислоты.
Добавьте растопленное сливочное масло или маргарин.
Постепенно насыпьте муку.
Перемешайте все ингредиенты теста. По консистенции оно должно быть, как на густые оладьи.
Абрикосы и сливы помойте, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите тесто в форму для выпечки. Поверх теста разложите фрукты.
Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой, спичкой или зубочисткой. При накалывании она должна выходить сухой.
Готовый пирог немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.
Пирог с абрикосами и сливами готов. Приятного чаепития!