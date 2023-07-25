Описание приготовления:

Если вам нужно быстро порадовать семью вкусной и ароматной выпечкой, этот рецепт для вас! Для того, чтобы замесить тесто и разложить на нем фрукты, потребуется минут 10-15. Остальное за вас сделает духовка. Недорогой, легкий в приготовлении и вкусный пирог.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Слива Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Кефир 200 Миллилитров

Яйца 3 Штуки

Сахар 180 Грамм

Масло сливочнoe 100 Грамм (или маргарин)

Сода 1 Чайная ложка

Ванильный сахар 5 Грамм

Мука пшеничная 220 Грамм

Абрикос 3-4 Штук

Слива 3-4 Штук

Количество порций 10

Калорийность

244 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с абрикосами и сливами»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога с абрикосами и сливами.

В миску разбейте яйца.

Насыпьте сахар и ванильный сахар. Взбейте немного венчиком.

Налейте кефир и насыпьте соду. Уксусом соду гасить не нужно, в кефире достаточно кислоты.

Добавьте растопленное сливочное масло или маргарин.

Постепенно насыпьте муку.

Перемешайте все ингредиенты теста. По консистенции оно должно быть, как на густые оладьи.

Абрикосы и сливы помойте, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите тесто в форму для выпечки. Поверх теста разложите фрукты.

Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой, спичкой или зубочисткой. При накалывании она должна выходить сухой.

Готовый пирог немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.

Пирог с абрикосами и сливами готов. Приятного чаепития!