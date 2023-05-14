Описание приготовления:
Красочный и румяный пирог в миг разлетится с вашего стола, если вы заварите ароматный чай или кофе и позовете родных на дегустацию десерта. Выпечка получается очень вкусной за счет добавления фруктов.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Банан / Мука
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Сахар 80 Грамм
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Абрикос 3 Штуки
- Банан 1 Штука
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
203 ккал
Калорийность
5 г
Белки
3 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с бананом и абрикосом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Абрикосы можно использовать как свежие, так и замороженные или из сиропа.
Куриные яйца вбейте в емкость кухонного комбайна или миксера, всыпьте соль и сахарный песок. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или ароматизатора. Взбейте все в течение 3-4 минут в пышную пену.
Всыпьте пшеничную муку и аккуратно вмешайте ее в тесто. Тесто не должно получиться слишком густым.
Очистите банан от кожуры, абрикосы промойте и очистите от косточки. Нарежьте фрукты мелкими кубиками.
Смажьте форму для пирога растительным маслом без аромата или сливочным маслом, маргарином. Выложите приготовленное тесто и добавьте кусочки фруктов. Распределяйте их равномерно, чтобы нарезки легли ровным слоем, а не опустились на дно. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму на средний уровень в технику.
Выпекайте примерно 20-25 минут до сухой шпажки. Затем выключите нагрев и дайте пирогу остыть в духовке, чтобы он не опал.
Остывший пирог выложите из формы на тарелку и подайте к столу, пропитав его сиропом или присыпав сахарной пудрой. Заварите ароматный чай!