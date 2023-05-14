Описание приготовления:

Красочный и румяный пирог в миг разлетится с вашего стола, если вы заварите ароматный чай или кофе и позовете родных на дегустацию десерта. Выпечка получается очень вкусной за счет добавления фруктов.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Банан / Мука

Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Сахар 80 Грамм

Мука пшеничная 100 Грамм

Абрикос 3 Штуки

Банан 1 Штука

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с бананом и абрикосом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Абрикосы можно использовать как свежие, так и замороженные или из сиропа.

Куриные яйца вбейте в емкость кухонного комбайна или миксера, всыпьте соль и сахарный песок. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или ароматизатора. Взбейте все в течение 3-4 минут в пышную пену.

Всыпьте пшеничную муку и аккуратно вмешайте ее в тесто. Тесто не должно получиться слишком густым.

Очистите банан от кожуры, абрикосы промойте и очистите от косточки. Нарежьте фрукты мелкими кубиками.

Смажьте форму для пирога растительным маслом без аромата или сливочным маслом, маргарином. Выложите приготовленное тесто и добавьте кусочки фруктов. Распределяйте их равномерно, чтобы нарезки легли ровным слоем, а не опустились на дно. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму на средний уровень в технику.

Выпекайте примерно 20-25 минут до сухой шпажки. Затем выключите нагрев и дайте пирогу остыть в духовке, чтобы он не опал.

Остывший пирог выложите из формы на тарелку и подайте к столу, пропитав его сиропом или присыпав сахарной пудрой. Заварите ароматный чай!