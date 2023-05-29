Пирог с грушей — это простая и очень вкусная выпечка к чаю, которую легко можно приготовить в домашних условиях. С наступлением осени, в момент, когда все садовые деревья гнутся под тяжестью плодов, обязательно стоит приготовить нежный и ароматный пирог с грушевой начинкой, который с легкостью скрасит и разнообразит семейное чаепитие либо праздничный стол. Приготовить такой пирог можно по-разному, например, на основе слоеного или песочного теста, со свежими фруктами или карамелизированными. Попробуйте разные варианты и выберите свой фаворит!

Грушевый пирог из песочного теста

Лишь раз, приготовив этот пирог, вы будете повторять этот рецепт снова и снова, потому что сочетание нежного песочного теста, сочной груши и домашнего безе, никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты –+8 порц.

Для теста:

Масло сливочное 100 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Желтки 2 шт.

Мука 250 гр.

Разрыхлитель 2 ч.л.

Лимон ½ шт.

Ванилин по вкусу

Для начинки:

Груша 3 шт.

Для безе:

Белки 2 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Шаги 75 мин.

Как испечь простой и вкусный пирог с грушей в духовке? В глубокой тарелке смешиваем размягченное сливочное масло и сахар – перетираем до однородности. В полученную массу добавляем целое яйцо и два желтка, лимонную цедру с половины фрукта, ванилин и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем и постепенно вводим просеянную муку – замешиваем эластичное тесто. Если тесто не перестает липнуть к рукам – посыпаем еще немного муки до мягкой податливой консистенции. Тесто распределяем по форме для запекания, влажными пальцами формируем бортики и убираем на 30 минут в холодильную камеру. В это время измельчаем груши. Через полчаса вынимаем форму и засыпаем нарезанные фрукты поверх теста. Выпекаем пирог с грушей в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов. Пока пирог готовится – взбиваем до устойчивых пиков белки с сахаром. За 15 минут до готовности покрываем горячую верхушку, безе и возвращаемся в духовку (уменьшаем температуру до 150 градусов). Перед подачей остужаем грушевый пирог, нарезаем порционными кусочками и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Домашний грушевый пирог из слоеного теста в духовке

Готовим быстрый и простой пирог с фруктовой начинкой из самых простых и доступных компонентов. Использование готового слоеного теста сокращает время, проведенное на кухне вдвое, поэтому с приготовлением справится абсолютно каждый.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.

Груши – 1 шт.

Масло сливочное (растопленное) – 1 ст.л.

Корица (молотая) – 1 ч.л.

Имбирь (молотый) – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженное тесто раскатываем в тонкий пласт и делаем два надреза вдоль, отступая около полутора сантиметра от краев.

Шаг 2. Крупную грушу нарезаем тонкими пластинами.

Шаг 3. В пиале смешиваем масло, корицу и молотый имбирь.

Шаг 4. Промазываем тесто ароматным маслом.

Шаг 5. Грушевые слайсы выкладываем на слоеное тесто, немного внахлест друг на друга.

Шаг 6. Смазываем остатками сливочного масла с добавками.

Шаг 7. Посыпаем пирог сахарным песком и отправляем в духовой шкаф на 25-30 минут при температуре 200 градусов. Приятного аппетита!

Как испечь пирог с грушей и творогом?

Готовим сочный фруктовый пирог под лирическим названием «Теплая осень» из творога и садовых груш. Такой десерт идеально подходит для похода в гости, ведь его внешнему виду позавидуют любые кондитерские изделия из пекарен.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 150 гр.

Мука – 250 гр.

Сахар-песок – 75 гр.

Яйца – 3 шт.

Соль – 1 щепотка.

Творог – 350 гр.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Пудра сахарная – 50 гр.

Сок лимонный – 2 ч.л.

Груши – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: в глубокую емкость просеиваем пшеничную муку, засыпаем соль и сахарный песок – хорошенько перемешиваем и заливаем, чуть взбитое яйцо и сливочное масло, нарезанное кусочками. Быстро замешиваем тесто, скатываем в шар, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холод на 60 минут.

Шаг 2. Пока тесто «отдыхает», займемся начинкой. Творог смешиваем с двумя желтками, молотой корицей и картофельным крахмалом – тщательно размешиваем венчиком. Груши нарезаем тонкими слайсами, вырезав семенную коробочку. Фруктовые пластинки складываем в тарелку и сбрызгиваем соком лимона, чтобы они не потемнели.

Шаг 3. Через час вынимаем тесто из холодильника и распределяем в форме (предварительно смазываем дно маслом), формируем бортики и много раз прокатываем вилкой. Отправляем в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 4. В это время взбиваем белки в пышную пену, засыпаем сахарную пудру и снова взбиваем до однородной гладкой текстуры.

Шаг 5. Не спеша, вмешиваем белки в массу из творога.

Шаг 6. Распределяем творожную начинку на схватившееся тесто, а сверху выкладываем слайсы из груши кожурой вверх. Выпекаем 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Горячий пирог слегка остужаем прямо в форме и после осторожно вынимаем. Нарезаем кусочками в теплом виде, завариваем чай и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирог «Невидимка» с грушами и яблоками

Оригинальный фруктовый десерт с яблоками и грушами готовится очень просто и легко, а ингредиенты используются только доступные, которые можно с легкостью найти на полках каждого продуктового магазина. Главная прелесть этого лакомства заключается в минимальном количестве теста и множестве фруктовой начинки.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яблоки – 400 гр.

Груши – 400 гр.

Молоко – 100 мл.

Масло сливочное (растопленное) – 30 гр.

Мука – 70 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 50 гр.

Сахар-песок ванильный – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Для посыпки:

Мука – 80 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Сахар-песок ванильный – 10 гр.

Масло сливочное (мягкое) – 40 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуде с высокими бортами соединяем сахарный песок, сахар ванильный, яйца и соль – взбиваем венчиком и после добавляем пшеничную муку с разрыхлителем, молоко и сливочное масло.

Шаг 2. Фрукты очищаем от кожуры, вырезаем семенную коробочку и плодоножку, нарезаем тонкими пластинами.

Шаг 3. Форму для запекания промазываем небольшим количеством сливочного масла и застилаем листом пергаментной бумаги для запекания.

Шаг 4. Каждую фруктовую пластинку полностью обмакиваем в тесто и выкладываем в форме, сверху заливаем остатками мучной смеси. Выпекаем полчаса при температуре 180-190 градусов.

Шаг 5. Для аппетитной посыпки соединяем муку, масло сливочное, сахарный песок и ванилин, щепотку соли и перетираем все до состояния крошки.

Шаг 6. Посыпаем верхушку пирога сладкой крошкой и выпекаем еще около 20 минут. Приятного аппетита!

Быстрый заливной пирог с грушами на кефире

Когда гости на пороге, а угостить их нечем – не беда, приготовим потрясающий грушевый пирог по рецепту французской кухни и будьте уверены, что вас попросят поделиться секретом приготовления. А заключается он в качественных компонентах, например, в тростниковом сахаре и ванильном экстракте.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Груши (крупные) – 2 шт.

Яйца – 3 шт.

Масло сливочное – 150 гр.

Кефир – 150 мл.

Сироп сахарный – 100 мл.

Лимон – ½ шт.

Сахар-песок тростниковый – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Экстракт ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло растапливаем в сотейнике на медленном огне.

Шаг 2. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем, и вливаем кефир, сахарный сироп и вбиваем яйца – вымешиваем тесто.

Шаг 3. Далее подливаем в массу ванильный экстракт и растопленное масло – снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Лимон разрезаем пополам и из одной части выдавливаем сок.

Шаг 5. Две груши нарезаем тонкими слайсами, обязательно вырезаем семенную коробочку. Фруктовые пластинки сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем столовой ложкой сахарного песка.

Шаг 6. Дно формы промазываем остатками сливочного масла и посыпаем сахаром, выкладываем равномерным слоем ½ часть порезанных фруктов.

Шаг 7. Заливаем фруктовый слой тестом и сверху красиво выкладываем оставшиеся грушевые слайсы.

Шаг 8. Выпекаем при температуре 190 градусов на протяжении получаса. Приятного аппетита!

Пирог с карамелизованной грушей в домашних условиях

Быстро, вкусно и очень ароматно – приготовим нежный и простой в приготовлении пирог с начинкой из карамелизированных груш и миндалём. Такой десерт придется по вкусу всем, кто только успеет его попробовать. Именно «успеет», потому что такое лакомство разлетается в мгновения ока!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Груши – 500-600 гр.

Тесто слоеное – 250 гр.

Сахар-песок коричневый – 70 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Миндаль (молотый) – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Груши разрезаем пополам, очищаем от кожицы и извлекаем сердцевину. В сковороде растапливаем сливочное масло вместе с сахарным песком и выкладываем фруктовые половинки.

Шаг 2. Томим груши в карамели до мягкости, режем дольками и после выкладываем в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.

Шаг 3. Присыпаем фрукты молотым миндалём и даем немного времени остыть.

Шаг 4. Слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт и укрываем им груши. Выпекаем при температуре 190 градусов около 25 минут.

Шаг 5. Форму с выпечкой накрываем большой плоской тарелкой и переворачиваем.

Шаг 6. Подаем с шариком пломбира и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пышный пирог с грушей и сыром рикотта

Всего лишь за час на вашем столе может оказаться невероятно ароматный пирог, приготовленный своими руками с фруктовой начинкой. Такое десерт идеально сочетается с травяными чаями и натуральным кофе, а готовить его очень просто, поэтому справится даже неопытный кулинар.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Сыр «Рикотта» — 250 гр.

Сок лимона – 20 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Груши – 3 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар-песок тростниковый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой пиале соединяем размягченное сливочное масло и сахарный песок – взбиваем вилкой либо венчиком до пышности.

Шаг 2. В полученную массу разбиваем яйцо и снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Сыр слегка разминаем лопаткой и поливаем лимонным соком – отправляем к яичной смеси.

Шаг 4. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и щепоткой соли – постепенно смешиваем с сырной основой и вымешиваем тесто.

Шаг 5. Форму застилаем пергаментом для запекания, смазываем 25 граммами сливочного масла и посыпаем коричневым сахаром. Отправляем в духовой шкаф на 8-9 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6. На горячий сахар, выкладываем кусочки сливочного масла.(25 грамм).

Шаг 7. Груши очищенные и нарезанные тонкими пластинами выкладываем на кусочки масла по типу веера.

Шаг 8. На фрукты аккуратно перекладываем воздушное тесто и выпекаем около 40-45 минут (180 градусов).

Шаг 9. Готовый пирог переворачиваем на плоскую тарелку грушами наверх, слегка остужаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт грушевого пирога с корицей

Приготовим простой и быстрый пирог с грушевой начинкой, а понадобится нам лишь пшеничная мука, немного корицы для аромата, яйца и чуточку сахарного песка. Такая выпечка наверняка понравится и детям, и взрослым.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Корица (молотая) – 1 ч.л.

Мука – 120 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Сода – 1 ч.л.

Груши – 4 шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую пиалу разбиваем яйца, засыпаем сахарный песок.

Шаг 2. При помощи миксера взбиваем компоненты до легкой пышности, засыпаем соду и снова взбиваем.

Шаг 3. Затем к яично-сахарной массе добавляем просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Снова все перебиваем до образования однородной густой консистенции.

Шаг 5. Груши произвольно нарезаем, обязательно удалив семенную коробочку и плодоножку. Фруктовые кусочки выкладываем в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментным листом и смазанную маслом. Посыпаем грушу корицей и по желанию сахаром.

Шаг 6. Заливаем кусочки вязким тестом.

Шаг 7. Выпекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. Слегка остужаем, вынимаем из формы и подаем к столу. Приятного аппетита!

Как испечь пирог «Перевертыш» с грушами?

Если у вас завалялось несколько груш – готовьте нежный и ароматный пирог с этими сочными фруктами. Мука, яйца и сахар – основные компоненты, из которых очень легко испечь домашний вкусный десерт, который понравится всем, благодаря оригинальным добавкам: кардамону, миндалю и грецким орехам.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для начинки:

Груши (крупные) – 3 шт.

Сахар-песок – 120 гр.

Орехи грецкие – 50 гр.

Масло сливочное – 1 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Для теста:

Мука – 200 гр.

Яйца – 4 шт.

Масло сливочное – 150 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Миндаль – 50 гр.

Кардамон (в стручках) – 3 шт.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные груши разрезаем на четвертинки и извлекаем семенную часть вместе с плодоножкой.

Шаг 2. В сковороде растапливаем 120 грамм сахарного песка, постоянно помешивая, во избежание пригорания.

Шаг 3. В «карамель» выкладываем груши и карамелизируем со всех сторон до мягкости.

Шаг 4. 50 грамм миндаля измельчаем в блендере или кофемолки до состояния муки.

Шаг 5. Стручки кардамона придавливаем, вынимаем зернышки и в ступке размолачиваем.

Шаг 6. Приготовим тесто: при помощи кухонного комбайна взбиваем 150 грамм размягченного сливочного масла и 120 грамм сахара.

Шаг 7. Не переставая взбивать, подсыпаем кардамон, соль и разрыхлитель.

Шаг 8. По одному вводим яйца и просеянную муку миндаля и пшеничную, вымешиваем до однородности.

Шаг 9. Форму для запекания с высокими бортиками промазываем остатками масла и при помощи шумовки выкладываем сладкие фрукты, оставляя между четвертинками немного пространства.

Шаг 10. Ядра грецких орехов разламываем руками и выкладываем между грушами.

Шаг 11. В растопленный сахар-песок, который остался в сковороде добавляем щепотку соли и увариваем на минимальном пламени.

Шаг 12. Полученной карамелью поливаем компоненты в форме.

Шаг 13. На фрукты с орехами выкладываем тесто и распределяем в ровный слой таким образом, чтобы оно покрывало все остальные составляющие пирога.

Шаг 14. Выпекаем при температуре 180 градусов на протяжении 45-50 минут.

Шаг 15. Готовый десерт слегка остужаем, переворачиваем на тарелку и подаем к столу на общем блюде. Приятного аппетита!

Воздушный пирог с грушами на сметане

Почему-то большинство хозяек зачастую пекут пироги с яблочным наполнителем, однако, груши подходят на эту роль не хуже, а возможно даже лучше! Выпечка с грушевой начинкой получается невероятно сочной, нежной и просто тает во рту, даже при использовании твердых плодов.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Груши (средние) – 4-5 шт.

Сметана (жирная) – 200 гр.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сок лимонный – 15 мл.

Пудра сахарная – по вкусу.

Сода – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С фруктов снимаем кожицу, вырезаем семенную коробочку и нарезаем дольками, сбрызгиваем соком лимона.

Шаг 2. Выкладываем грушу на дно формы для запекания.

Шаг 3. В глубокой пиале взбиваем яйца с сахарным песком до пышности и постепенно вводим сметану.

Шаг 4. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и щепоткой соды – перемешиваем и не спеша, по ложке добавляем в яичную смесь. Вымешиваем тесто до однородной консистенции.

Шаг 5. Выливаем вязкое тесто на фруктовые дольки и нагреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 6. Тесто распределяем в ровный слой.

Шаг 7. Выпекаем на протяжении 40-45 минут, пока верхушка пирога не приобретет золотистый цвет.Приятного аппетита!