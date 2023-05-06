Пирог с йогуртом и вишней

Домашний пирог с йогуртом и самодельным джемом — тот десерт, рецепт которого у вас будут выпрашивать все знакомые. Ведь эта выпечка может похвастаться безупречным вкусом, потрясающей нежностью и роскошным ароматом.

Для приготовления столь изысканного десерта потребуется час свободного времени. Важно лишь следовать пошаговой инструкции, и тогда вам удастся побаловать близких выпечкой, которая не уступает по вкусу дорогущим лакомствам из кондитерских.

Как вкусно испечь пирог с йогуртом

Чтобы оттенить сладость нежного крема из йогурта, рекомендуем приготовить вишневый джем с легкой кислинкой. Для этого вам понадобится полкило замороженной вишни, немного сахара, воды и крахмала. Проварите всё до загустения, чтобы получить идеальный джем для будущей выпечки.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Сахар280 г Кукурузный крахмал120 г Соль2 щеп. Ванилин по вкусу Вишня500 г Вода150 мл Сахарная пудра80 г Пшеничная мука200 г Разрыхлитель1 ч. л. Греческий йогурт500 г Сливочное масло80 г

Приготовление

Готовим джем. Всыпаем в сотейник вишню без косточкек. Добавляем 70 г кукурузного крахмала и 150 г сахара. Вливаем воду. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Отправляем сотейник на огонь. Варим вишневую смесь до загустения, активно помешивая. Убираем с плиты и даем остыть.Готовим тесто. Отделяем белки от желтков. В глубокую емкость вливаем желтки. Добавляем 1 щеп. соли. Всыпаем сахарную пудру. Взбиваем всё венчиком. К яичной смеси вливаем растопленное сливочное масло и ванилин. Снова перемешиваем. Добавляем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто. От готового теста отрезаем небольшой кусочек. Заматываем его в пищевую пленку и убираем в морозилку на 15 минут.Дно формы для выпечки застилаем пергаментом. Выкладываем в нее большой кусочек теста, формируя бортики. Выливаем в него вишневый джем, равномерно его распределяя. Готовим крем. В миске соединяем греческий йогурт с ванилином и 50 г кукурузного крахмала. Тщательно перемешиваем всё венчиком.В отдельной емкости взбиваем белки с 1 щеп. соли. Постепенно всыпаем 130 г сахара, продолжая взбивать до крепкой пены.Аккуратно вводим яичные белки к йогурту, тщательно всё перемешивая. Выкладываем готовый крем на ягодный джем, равномерно его распределяя.Сверху натираем на мелкой терке небольшой кусочек теста из морозильной камеры. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готово!

Дайте готовому пирогу слегка остыть, посыпьте его сахарной пудрой и подайте к столу вместе с горячим чаем или кофе. В этом случае ваши посиделки пройдут очень душевно и, конечно же, необычайно вкусно.