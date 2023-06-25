Описание приготовления:
Пышный и воздушный пирог с черешней и клубникой любим многими за яркий вкус и аппетитный вид. От такого десерта на ужин вряд ли кто-то сможет отказаться! Не забудьте заранее заварить ароматный чай.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Черешня
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Соль 1 Штука
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Черешня 80 Грамм
- Клубника 80 Грамм
- Растительное масло 20 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
247 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с клубникой и черешней»
Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды промойте в воде, удалите хвостики и косточки из черешни.
Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или миксера. Всыпьте соль и сахарный песок. По желанию можно добавить немного ванильного ароматизатора или ванилина. Взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену.
Всыпьте пшеничную муку высшего сорта по частям и вмешайте ее в массу. Желательно не взбивать!
Смажьте форму для выпекания растительным маслом, влейте тесто и разрежьте ягоды пополам. Выложите их на тесто. Если ягоды будут крупными, то опустятся на дно и оно не пропечется.
Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките пирог примерно 25 минут до румяности. Проверьте его деревянной шпажкой на готовность, она должна выходить сухой из него.
Остудите пирог примерно 40 минут и нарежьте порционными кусочками. Подайте к столу, созывая родных и друзей.