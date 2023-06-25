Пирог с клубникой и черешней

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Описание приготовления:

Пышный и воздушный пирог с черешней и клубникой любим многими за яркий вкус и аппетитный вид. От такого десерта на ужин вряд ли кто-то сможет отказаться! Не забудьте заранее заварить ароматный чай.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Черешня
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо куриное 3 Штуки
  • Сахар 150 Грамм
  • Соль 1 Штука
  • Мука пшеничная 120 Грамм
  • Черешня 80 Грамм
  • Клубника 80 Грамм
  • Растительное масло 20 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с клубникой и черешней»

Пирог с клубникой и черешней

Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды промойте в воде, удалите хвостики и косточки из черешни.

Пирог с клубникой и черешней

Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или миксера. Всыпьте соль и сахарный песок. По желанию можно добавить немного ванильного ароматизатора или ванилина. Взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену.

Пирог с клубникой и черешней

Всыпьте пшеничную муку высшего сорта по частям и вмешайте ее в массу. Желательно не взбивать!

Пирог с клубникой и черешней

Смажьте форму для выпекания растительным маслом, влейте тесто и разрежьте ягоды пополам. Выложите их на тесто. Если ягоды будут крупными, то опустятся на дно и оно не пропечется.

Пирог с клубникой и черешней

Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките пирог примерно 25 минут до румяности. Проверьте его деревянной шпажкой на готовность, она должна выходить сухой из него.

Пирог с клубникой и черешней

Остудите пирог примерно 40 минут и нарежьте порционными кусочками. Подайте к столу, созывая родных и друзей.

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