Восхитительный цитрусовый аромат придает десертам особый шарм. И с этим нельзя поспорить. К примеру, пышный пирог с лимонным кремом может похвастаться просто потрясающим ароматом, на который домочадцы прибегают за считаные секунды.

Если у вас есть час свободного времени, быстрее переходите к выпеканию этого воздушного лакомства. Обещаем, после первой же дегустации этот цитрусовый десерт станет одним из самых любимым в вашем доме.

Как приготовить пышный пирог с лимонным кремом

Одного крупного цитрусового будет достаточно, чтобы эта выпечка имела изумительный вкус. Ведь из крупного лимона вам удастся выжать приблизительно 4 ст. л. сока. К тому же из него вы получите и необходимое количество цедры для приготовления крема.

Ингредиенты

Сахар200 г Яйцо4 шт. Ванильный сахар10 г Подсолнечное масло150 мл Лимонная цедра5 г Лимонный сок4 ст. л. Соль2 щеп. Сметана50 г Пшеничная мука250 г Разрыхлитель15 г Кукурузный крахмал20 г Сливочное масло25 г Молоко200 мл

Приготовление

Готовим крем. В сотейник вбиваем яйцо. Добавляем 50 г сахара и 1 щеп. соли. Всыпаем кукурузный крахмал. Хорошенько перемешиваем всё при помощи венчика. Вливаем в сотейник теплое молоко. Снова всё перемешиваем.Добавляем в полученную смесь 5 г лимонной цедры, натертой на мелкой терке. Вливаем 2 ст. л. цитрусового сока. Тщательно перемешиваем. Отправляем сотейник на огонь. Варим крем до загустения, активно его помешивая венчиком. Убираем с огня. Добавляем в горячую полученную массу размягченное сливочное масло. Перемешиваем всё до однородности. Накрываем крем пищевой пленкой. Оставляем его при комнатной температуре для остывания.Готовим основу. В глубокую емкость вбиваем 3 яйца. Добавляем ванильный сахар и 150 г обычного. Взбиваем всё до пышности. Вливаем подсолнечное масло. Снова всё взбиваем. В полученную смесь добавляем сметану любой жирности. Взбиваем все ингредиенты. Смешиваем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем и 1 щеп. соли. Добавляем сухие ингредиенты к яично-сметанной массе. Вливаем 2 ст. л. лимонного сока. Тщательно всё перемешиваем до однородности.Выливаем в форму для выпекания густое тесто. Аккуратно ровняем его, используя кулинарную лопатку. Хорошенько перемешиваем крем. Выкладываем его в кондитерский мешок. Рисуем кремом узор в виде сеточки на тесте. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Ароматный пирог готов!

Перед тем как отправлять форму в духовку, можете посыпать будущий десерт миндальными хлопьями по желанию. А уже после того, как пирог остынет, украсьте его верх сахарной пудрой. Приятного чаепития!