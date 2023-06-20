Пирог с персиками – это невероятно вкусное и несложное в исполнении лакомство, перед которым никто не сможет устоять. Для приготовления ароматного и сочного десерта используйте проверенную кулинарную подборку из десяти простых рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Пирог со свежими персиками в духовке

Пирог со свежими персиками в духовке – это простой в исполнении и очень вкусный десерт для всей семьи. Такое лакомство идеально подать с чашечкой чая или другими вашими любимыми напитками. Обязательно попробуйте приготовить пирог по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты –+2 порц.

Персик 2 шт.

Сахар-песок 180 гр.

Масло сливочное 80 гр.

Масло сливочное для смазывания формы

Яйцо куриное 1 шт.

Йогурт 125 гр.

Ванильный сахар 2 ч.л.

Мука 210 гр.

Сода пищевая ½ ч.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Шаги 70 мин.

Пирог с персиками в духовке готовится быстро и просто. Промываем персики и ошпариваем их в кипятке. После перекладываем в холодную воду. Дальше аккуратно снимаем с плодов кожуру. Режем перчики крупными кусочками, аккуратно удаляя косточки. Складываем кусочки в глубокую миску, посыпаем их небольшим количеством сахара и перемешиваем. Соединяем размягченное сливочное масло и два вида сахара. Взбиваем продукты до образования пышной пены. Отправляем сюда йогурт и куриное яйцо, продолжаем взбивать. Просеиваем в заготовку муку с разрыхлителем и содой. Продолжаем взбивать до однородности теста. Обмазываем форму для выпекания сливочным маслом и вливаем сюда тесто. Раскладываем по тесту кусочки персиков. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем уменьшаем температуру духовки до 160 градусов и готовим еще около 30-40 минут. Выкладываем пирог на решетку и даем ему остыть. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой. Пирог со свежими персиками в духовке готов. Подавайте к столу!

Пирог с персиками и творогом

Пирог с персиками и творогом не оставит равнодушными ваших близких или гостей. Яркое фруктовое лакомство получается очень нежным, воздушным и ароматным. Готовьте его в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Сметана – 200 гр.

Сахар – 120 гр.

Яйцо – 2 шт.

Крахмал – 2 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Крахмал – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Персики консервированные – 0,5 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и тщательно растираем до однородности.

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Формируем аккуратный ком.

Шаг 5. Тонко раскатываем тесто и укладываем его в форму, растягивая по бортикам. Ставим в холодильник на 30 минут.

Шаг 6. В миске соединяем творог, сметану, яйца, два вида сахара, крахмал и сок половинки лимона.

Шаг 7. Взбиваем начинку до однородности.

Шаг 8. Вливаем творожную массу в форму с тестом.

Шаг 9. По верху раскладываем половинки персиков.

Шаг 10. Выпекаем блюдо 1 час при температуре 180 градусов.

Шаг 11. Пирог с персиками и творогом готов. Можно пробовать!

Пирог с консервированными персиками

Пирог с консервированными персиками порадует вас удивительным фруктовым вкусом и ароматом. Перед таким десертом никто не сможет устоять. Для приготовления пирога используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 4 шт.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Молоко – 50 мл.

Разрыхлитель – 10 гр.

Персики консервированные – 1 банка.

Корица молотая – по вкусу.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты по списку.

Шаг 2. Взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром.

Шаг 3. По одному отправляем сюда яйца и продолжаем взбивать.

Шаг 4. Вливаем молоко и продолжаем вымешивать.

Шаг 5. В другой посуде соединяем просеянную муку, корицу и разрыхлитель. Перемешиваем.

Шаг 6. Заготовку из масла и яиц выкладываем в сухую смесь. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 7. Выкладываем тесто в форму для выпекания.

Шаг 8. По поверхности раскладываем половинки консервированных персиков. Выпекаем угощение около 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Пирог с консервированными персиками готов. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!

Пирог на песочном тесте с персиками

Пирог на песочном тесте с персиками – это невероятно вкусное, нежное и ароматное лакомство для семейного праздника или чаепития. Приготовить его в домашних условиях несложно. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Персики – 0,5 кг.

Ароматизатор (цедра) – по желанию.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 250 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Мука – 500 гр.

Масло растительное – для выпекания.

Крахмал – 1 ст.л.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста тщательно вымешиваем размягченное сливочное масло с сахаром.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца и перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Шаг 4. Замешиваем однородное эластичное песочное тесто.

Шаг 5. Отделяем от этого теста одну третью часть.

Шаг 6. Больший кусок теста распределяем по форме с бортиками. Прокалываем его вилкой.

Шаг 7 Кладем на тесто кусочки очищенных персиков. Посыпаем крахмалом и цедрой.

Шаг 8. Оставшийся кусочек теста делим на тонкие полоски.

Шаг 9. Украшаем пирог полосками, закрывая начинку.

Шаг 10. Выпекаем угощение около 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Шаг 11. Пирог на песочном тесте с персиками готов. Подавайте угощение к столу!

Быстрый заливной пирог с персиками

Быстрый заливной пирог с персиками порадует насыщенным вкусом и невероятным фруктовым ароматом. Такое лакомство можно подавать в кругу семьи или на праздники. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 130 гр.

Сахар – 100 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Для начинки:

Персики – 0,5 кг.

Сахар – 3 ст.л.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Орех мускатный измельченный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем персики, очищаем их от кожуры и режем аккуратными дольками.

Шаг 3. Персиковые дольки кладем в сковороду и посыпаем сахаром. Под крышкой доводим до кипения.

Шаг 4. Дополняем продукты корицей и мускатным орехом.

Шаг 5. Томим и крышкой уже не накрываем.

Шаг 6. Форму для выпекания устилаем пергаментом и промазываем маслом. На дно выкладываем дольки персиков.

Шаг 7. Для теста растираем размягченное сливочное масло и сахар.

Шаг 8. Дополняем массу куриными яйцами. Продолжаем взбивать.

Шаг 9. Всыпаем сюда просеянную муку и разрыхлитель.

Шаг 10. Перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 11. Заливаем персики тестом.

Шаг 12. Выпекаем 45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 13. Аккуратно переворачиваем пирог и достаем его из формы. Персики должны оказаться сверху.

Шаг 14. Быстрый заливной пирог с персиками готов. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!

Пирог на сметанной заливке с персиками

Пирог на сметанной заливке с персиками – это сочное и ароматное угощение для вашего семейного чаепития или праздника. Вкус фруктового пирога никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку нашу кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Песики – 5 шт.

Сахар – 75 гр.

Яйцо – 4 шт.

Вода – 15 мл.

Масло сливочное – 130 гр.

Мука – 240 гр.

Сметана – 350 гр.

Пудра сахарная – по вкусу.

Крахмал – 1 ст.л.

Сахар ванильный – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем просеянную муку, соль и сахар. Перемешиваем.

Шаг 2. В чаше блендера соединяем сухую смесь с кусочками холодного сливочного масла.

Шаг 3. Взбиваем продукты до получения однородной крошки.

Шаг 4. В крошку разбиваем одно куриное яйцо и вливаем ледяную воду.

Шаг 5. Снова все взбиваем блендером.

Шаг 6. Формируем гладкий ком. Кладем его в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.

Шаг 7. Промываем персики и режем их тонкими дольками.

Шаг 8. Посыпаем дольки ванильным сахаром.

Шаг 9. Для заливки соединяем три куриных яйца и сахарную пудру. Взбиваем пару минут.

Шаг 10. Вливаем сюда сметану и еще раз перемешиваем.

Шаг 11. Получаем однородную сметанную заливку.

Шаг 12. Песочное тесто распределяем по форме для выпекания. Ставим в холодильник на 10 минут.

Шаг 13. Выкладываем сюда дольки персиков.

Шаг 14. Заливаем начинку сметанной заливкой.

Шаг 15. Выпекаем около 35-45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 16. Пирог на сметанной заливке с персиками готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пирог с персиками на кефире в духовке

Пирог с персиками на кефире в духовке – это простой в исполнении и очень вкусный десерт для всей семьи. Такое лакомство идеально подать с чашечкой чая или другими вашими любимыми напитками. Обязательно попробуйте приготовить пирог по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Песики консервированные – 250 гр.

Кефир – 1 ст.

Мука – 160 гр.

Сахар – 1 ст.

Яйцо куриное – 2 шт.

Масло сливочное – 80 гр.

Разрыхлитель – 12 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты из списка.

Шаг 2. Соединяем яйца с обычным сахаром и ванильным. Добавляем щепотку соли и хорошо все взбиваем.

Шаг 3. Вводим сюда растопленное сливочное масло, кефир и просеянную муку с разрыхлителем. Вымешиваем однородное тесто.

Шаг 4. Разогреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 5. Выливаем тесто в форму для выпекания. Раскладываем по тесту дольки персиков.

Шаг 6. Выпекаем в разогретой духовке около 30-35 минут.

Шаг 7. Пирог с персиками на кефире в духовке готов. Подавайте угощение к столу!

Пирог на слоеном тесте с персиками

Пирог на слоеном тесте с персиками не оставит равнодушными ваших близких или гостей. Яркое фруктовое лакомство получается очень нежным и ароматным. Готовьте его в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 0,5 кг.

Персики – 3 шт.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания пергамента.

Сахар – 150 гр.

Желток яичный – 1 шт.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем тесто до комнатной температуры.

Шаг 2. Персики очищаем от кожуры и косточек.

Шаг 3. Режем фрукты тонкими дольками.

Шаг 4. В сковороде греем сливочное масло и сахар. Нагреваем до растворения сухого продукта. Постоянно помешиваем.

Шаг 5. Выкладываем в образовавшийся сироп дольки персиков.

Шаг 6. Тушим фруктовые кусочки, пока они не покроются карамелью.

Шаг 7. Застилаем форму для выпекания пергаментом. Обмазываем ее маслом.

Шаг 8. Делим слоеное тесто на три части. Кладем на противень один пласт.

Шаг 9. Половину персиков выкладываем на тесто.

Шаг 10. Закрываем вторым пластом теста. Повторяем слои.

Шаг 11. Закрываем третьей частью теста. Края хорошенько соединяем, поверхность прокалываем вилкой.

Шаг 12. Обмазываем заготовку взбитым желтком.

Шаг 13. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 14. Румяное угощение достаем из духовки, даем полностью остыть.

Шаг 15. Перед подачей посыпаем угощение сахарной пудрой.

Шаг 16. Пирог на слоеном тесте с персиками готов. Можно угощаться!

Дрожжевой пирог с персиками в духовке

Дрожжевой пирог с персиками в духовке порадует вас удивительным фруктовым вкусом и ароматом. Перед таким десертом никто не сможет устоять. Для приготовления пирога используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Дрожжи сухие – 1 пачка.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 100 гр.

Молоко – 200 мл.

Масло растительное – 40 мл.

Персики консервированные – 0,8 кг.

Цедра лимона – 1 ст.л.

Сахар ванильный – 1 пачка.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Займемся приготовлением дрожжевого теста. Соединяем муку, сухие дрожжи, сахар и соль.

Шаг 2. Вливаем сюда теплое молоко, хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Разбиваем в заготовку куриное яйцо. Вливаем растительное масло.

Шаг 4. Добавляем лимонную цедру.

Шаг 5. Отправляем пачку ванильного сахара.

Шаг 6. Замешиваем мягкое однородное тесто. Прикрываем его пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Шаг 7. С персиков сливаем жидкость. Даем им обсохнуть. Их разделываем тонкими дольками.

Шаг 8. Подошедшее дрожжевое тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем из него кружочки.

Шаг 9. Кладем друг на друга кружок теста и ломтик персика. Заготовки перекладываем в форму для выпекания.

Шаг 10. Чередуем персики с тестом, пока не заполним всю форму.

Шаг 11. Выпекаем угощение в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Шаг 12. Дрожжевой пирог с персиками в духовке готов. Подавайте к столу!

Бисквитный пирог с персиками

Бисквитный пирог с персиками – это невероятно вкусная и интересная в исполнении кулинарная идея. Готовый десерт можно подавать к семейному чаепитию или домашнему празднику. Приготовить его сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 150 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 150 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

Персики консервированные – 200 гр.

Сметана – 200 гр.

Сахар – 50 гр.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Взбиваем яйца около 5 минут до получения пышной пены. В конце всыпаем сахар и продолжаем взбивать.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку, добавляем разрыхлитель. Вымешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Шаг 4. Переливаем тесто в форму для выпекания. Готовим около 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 5. Готовый бисквит остужаем на решетке. Аккуратно срезаем «крышку». Мякиш надрезаем квадратиком.

Шаг 6. Извлекаем из пирога весь мякиш.

Шаг 7. Консервированные персики режем тонкими дольками.

Шаг 8. Крышку бисквита режем мелкими кубиками.

Шаг 9. Взбиваем сметану с сахаром до полного растворения сухого ингредиента.

Шаг 10. Перемешиваем в сметанной заготовке мякиш бисквита.

Шаг 11. Сюда же выкладываем половину персиков. Вливаем около 60 мл персикового сиропа из банки. Перемешиваем.

Шаг 12. Наполняем бисквит подготовленной начинкой.

Шаг 13. Украшаем оставшимися персиками и кубиками бисквита. Оставляем на время для пропитки.

Шаг 14. Бисквитный пирог с персиками готов. Угощайтесь!