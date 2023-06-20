Пирог с персиками

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Пирог с персиками – это невероятно вкусное и несложное в исполнении лакомство, перед которым никто не сможет устоять. Для приготовления ароматного и сочного десерта используйте проверенную кулинарную подборку из десяти простых рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Пирог со свежими персиками в духовке

Пирог со свежими персиками в духовке – это простой в исполнении и очень вкусный десерт для всей семьи. Такое лакомство идеально подать с чашечкой чая или другими вашими любимыми напитками. Обязательно попробуйте приготовить пирог по нашему пошаговому рецепту.

Пирог с персиками

Ингредиенты –+2 порц.

  • Персик 2 шт.
  • Сахар-песок 180 гр.
  • Масло сливочное 80 гр.
  • Масло сливочное  для смазывания формы
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Йогурт 125 гр.
  • Ванильный сахар 2 ч.л.
  • Мука 210 гр.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.

Шаги 70 мин.

  1. Пирог с персиками

    Пирог с персиками в духовке готовится быстро и просто. Промываем персики и ошпариваем их в кипятке.

  2. Пирог с персиками

    После перекладываем в холодную воду.

  3. Пирог с персиками

    Дальше аккуратно снимаем с плодов кожуру.

  4. Пирог с персиками

    Режем перчики крупными кусочками, аккуратно удаляя косточки.

  5. Пирог с персиками

    Складываем кусочки в глубокую миску, посыпаем их небольшим количеством сахара и перемешиваем.

  6. Пирог с персиками

    Соединяем размягченное сливочное масло и два вида сахара. Взбиваем продукты до образования пышной пены.

  7. Пирог с персиками

    Отправляем сюда йогурт и куриное яйцо, продолжаем взбивать.

  8. Пирог с персиками

    Просеиваем в заготовку муку с разрыхлителем и содой.

  9. Пирог с персиками

    Продолжаем взбивать до однородности теста.

  10. Пирог с персиками

    Обмазываем форму для выпекания сливочным маслом и вливаем сюда тесто.

  11. Пирог с персиками

    Раскладываем по тесту кусочки персиков.

  12. Пирог с персиками

    Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем уменьшаем температуру духовки до 160 градусов и готовим еще около 30-40 минут.

  13. Пирог с персиками

    Выкладываем пирог на решетку и даем ему остыть. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой.

  14. Пирог с персиками

    Пирог со свежими персиками в духовке готов. Подавайте к столу!

Пирог с персиками и творогом

Пирог с персиками и творогом не оставит равнодушными ваших близких или гостей. Яркое фруктовое лакомство получается очень нежным, воздушным и ароматным. Готовьте его в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 200 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 400 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сахар – 120 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Персики консервированные – 0,5 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и тщательно растираем до однородности.

Пирог с персиками

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо и хорошенько перемешиваем.

Пирог с персиками

Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Формируем аккуратный ком.

Пирог с персиками

Шаг 5. Тонко раскатываем тесто и укладываем его в форму, растягивая по бортикам. Ставим в холодильник на 30 минут.

Пирог с персиками

Шаг 6. В миске соединяем творог, сметану, яйца, два вида сахара, крахмал и сок половинки лимона.

Пирог с персиками

Шаг 7. Взбиваем начинку до однородности.

Пирог с персиками

Шаг 8. Вливаем творожную массу в форму с тестом.

Пирог с персиками

Шаг 9. По верху раскладываем половинки персиков.

Пирог с персиками

Шаг 10. Выпекаем блюдо 1 час при температуре 180 градусов.

Пирог с персиками

Шаг 11. Пирог с персиками и творогом готов. Можно пробовать!

Пирог с персиками

Пирог с консервированными персиками

Пирог с консервированными персиками порадует вас удивительным фруктовым вкусом и ароматом. Перед таким десертом никто не сможет устоять. Для приготовления пирога используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар – 150 гр.
  • Молоко – 50 мл.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Персики консервированные – 1 банка.
  • Корица молотая – по вкусу.
  • Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты по списку.

Пирог с персиками

Шаг 2. Взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром.

Пирог с персиками

Шаг 3. По одному отправляем сюда яйца и продолжаем взбивать.

Пирог с персиками

Шаг 4. Вливаем молоко и продолжаем вымешивать.

Пирог с персиками

Шаг 5. В другой посуде соединяем просеянную муку, корицу и разрыхлитель. Перемешиваем.

Пирог с персиками

Шаг 6. Заготовку из масла и яиц выкладываем в сухую смесь. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Пирог с персиками

Шаг 7. Выкладываем тесто в форму для выпекания.

Пирог с персиками

Шаг 8. По поверхности раскладываем половинки консервированных персиков. Выпекаем угощение около 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с персиками

Шаг 9. Пирог с консервированными персиками готов. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!

Пирог с персиками

Пирог на песочном тесте с персиками

Пирог на песочном тесте с персиками это невероятно вкусное, нежное и ароматное лакомство для семейного праздника или чаепития. Приготовить его в домашних условиях несложно. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Персики – 0,5 кг.
  • Ароматизатор (цедра) – по желанию.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 250 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Мука – 500 гр.
  • Масло растительное – для выпекания.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста тщательно вымешиваем размягченное сливочное масло с сахаром.

Пирог с персиками

Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца и перемешиваем.

Пирог с персиками

Шаг 3. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Пирог с персиками

Шаг 4. Замешиваем однородное эластичное песочное тесто.

Пирог с персиками

Шаг 5. Отделяем от этого теста одну третью часть.

Пирог с персиками

Шаг 6. Больший кусок теста распределяем по форме с бортиками. Прокалываем его вилкой.

Пирог с персиками

Шаг 7 Кладем на тесто кусочки очищенных персиков. Посыпаем крахмалом и цедрой.

Пирог с персиками

Шаг 8. Оставшийся кусочек теста делим на тонкие полоски.

Пирог с персиками

Шаг 9. Украшаем пирог полосками, закрывая начинку.

Пирог с персиками

Шаг 10. Выпекаем угощение около 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Пирог с персиками

Шаг 11. Пирог на песочном тесте с персиками готов. Подавайте угощение к столу!

Пирог с персиками

Быстрый заливной пирог с персиками

Быстрый заливной пирог с персиками порадует насыщенным вкусом и невероятным фруктовым ароматом. Такое лакомство можно подавать в кругу семьи или на праздники. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 130 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.

Для начинки:

  • Персики – 0,5 кг.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Корица молотая – 0,5 ч.л.
  • Орех мускатный измельченный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем персики, очищаем их от кожуры и режем аккуратными дольками.

Пирог с персиками

Шаг 3. Персиковые дольки кладем в сковороду и посыпаем сахаром. Под крышкой доводим до кипения.

Шаг 4. Дополняем продукты корицей и мускатным орехом.

Пирог с персиками

Шаг 5. Томим и крышкой уже не накрываем.

Шаг 6. Форму для выпекания устилаем пергаментом и промазываем маслом. На дно выкладываем дольки персиков.

Пирог с персиками

Шаг 7. Для теста растираем размягченное сливочное масло и сахар.

Шаг 8. Дополняем массу куриными яйцами. Продолжаем взбивать.

Пирог с персиками

Шаг 9. Всыпаем сюда просеянную муку и разрыхлитель.

Шаг 10. Перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Пирог с персиками

Шаг 11. Заливаем персики тестом.

Шаг 12. Выпекаем 45 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с персиками

Шаг 13. Аккуратно переворачиваем пирог и достаем его из формы. Персики должны оказаться сверху.

Шаг 14. Быстрый заливной пирог с персиками готов. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!

Пирог с персиками

Пирог на сметанной заливке с персиками

Пирог на сметанной заливке с персиками – это сочное и ароматное угощение для вашего семейного чаепития или праздника. Вкус фруктового пирога никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку нашу кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Песики – 5 шт.
  • Сахар – 75 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Вода – 15 мл.
  • Масло сливочное – 130 гр.
  • Мука – 240 гр.
  • Сметана – 350 гр.
  • Пудра сахарная – по вкусу.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Сахар ванильный – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем просеянную муку, соль и сахар. Перемешиваем.

Шаг 2. В чаше блендера соединяем сухую смесь с кусочками холодного сливочного масла.

Пирог с персиками

Шаг 3. Взбиваем продукты до получения однородной крошки.

Шаг 4. В крошку разбиваем одно куриное яйцо и вливаем ледяную воду.

Пирог с персиками

Шаг 5. Снова все взбиваем блендером.

Шаг 6. Формируем гладкий ком. Кладем его в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.

Пирог с персиками

Шаг 7. Промываем персики и режем их тонкими дольками.

Шаг 8. Посыпаем дольки ванильным сахаром.

Пирог с персиками

Шаг 9. Для заливки соединяем три куриных яйца и сахарную пудру. Взбиваем пару минут.

Шаг 10. Вливаем сюда сметану и еще раз перемешиваем.

Пирог с персиками

Шаг 11. Получаем однородную сметанную заливку.

Шаг 12. Песочное тесто распределяем по форме для выпекания. Ставим в холодильник на 10 минут.

Пирог с персиками

Шаг 13. Выкладываем сюда дольки персиков.

Шаг 14. Заливаем начинку сметанной заливкой.

Пирог с персиками

Шаг 15. Выпекаем около 35-45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 16. Пирог на сметанной заливке с персиками готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пирог с персиками

Пирог с персиками на кефире в духовке

Пирог с персиками на кефире в духовке это простой в исполнении и очень вкусный десерт для всей семьи. Такое лакомство идеально подать с чашечкой чая или другими вашими любимыми напитками. Обязательно попробуйте приготовить пирог по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Песики консервированные – 250 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Мука – 160 гр.
  • Сахар – 1 ст.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Разрыхлитель – 12 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты из списка.

Шаг 2. Соединяем яйца с обычным сахаром и ванильным. Добавляем щепотку соли и хорошо все взбиваем.

Пирог с персиками

Шаг 3. Вводим сюда растопленное сливочное масло, кефир и просеянную муку с разрыхлителем. Вымешиваем однородное тесто.

Пирог с персиками

Шаг 4. Разогреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 5. Выливаем тесто в форму для выпекания. Раскладываем по тесту дольки персиков.

Пирог с персиками

Шаг 6. Выпекаем в разогретой духовке около 30-35 минут.

Пирог с персиками

Шаг 7. Пирог с персиками на кефире в духовке готов. Подавайте угощение к столу!

Пирог с персиками

Пирог на слоеном тесте с персиками

Пирог на слоеном тесте с персиками не оставит равнодушными ваших близких или гостей. Яркое фруктовое лакомство получается очень нежным и ароматным. Готовьте его в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 0,5 кг.
  • Персики – 3 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания пергамента.
  • Сахар – 150 гр.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем тесто до комнатной температуры.

Пирог с персиками

Шаг 2. Персики очищаем от кожуры и косточек.

Пирог с персиками

Шаг 3. Режем фрукты тонкими дольками.

Пирог с персиками

Шаг 4. В сковороде греем сливочное масло и сахар. Нагреваем до растворения сухого продукта. Постоянно помешиваем.

Пирог с персиками

Шаг 5. Выкладываем в образовавшийся сироп дольки персиков.

Пирог с персиками

Шаг 6. Тушим фруктовые кусочки, пока они не покроются карамелью.

Пирог с персиками

Шаг 7. Застилаем форму для выпекания пергаментом. Обмазываем ее маслом.

Пирог с персиками

Шаг 8. Делим слоеное тесто на три части. Кладем на противень один пласт.

Пирог с персиками

Шаг 9. Половину персиков выкладываем на тесто.

Пирог с персиками

Шаг 10. Закрываем вторым пластом теста. Повторяем слои.

Пирог с персиками

Шаг 11. Закрываем третьей частью теста. Края хорошенько соединяем, поверхность прокалываем вилкой.

Пирог с персиками

Шаг 12. Обмазываем заготовку взбитым желтком.

Пирог с персиками

Шаг 13. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Пирог с персиками

Шаг 14. Румяное угощение достаем из духовки, даем полностью остыть.

Пирог с персиками

Шаг 15. Перед подачей посыпаем угощение сахарной пудрой.

Пирог с персиками

Шаг 16. Пирог на слоеном тесте с персиками готов. Можно угощаться!

Пирог с персиками

Дрожжевой пирог с персиками в духовке

Дрожжевой пирог с персиками в духовке порадует вас удивительным фруктовым вкусом и ароматом. Перед таким десертом никто не сможет устоять. Для приготовления пирога используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Дрожжи сухие – 1 пачка.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 100 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Персики консервированные – 0,8 кг.
  • Цедра лимона – 1 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 пачка.
  • Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Займемся приготовлением дрожжевого теста. Соединяем муку, сухие дрожжи, сахар и соль.

Пирог с персиками

Шаг 2. Вливаем сюда теплое молоко, хорошенько перемешиваем.

Пирог с персиками

Шаг 3. Разбиваем в заготовку куриное яйцо. Вливаем растительное масло.

Пирог с персиками

Шаг 4. Добавляем лимонную цедру.

Пирог с персиками

Шаг 5. Отправляем пачку ванильного сахара.

Пирог с персиками

Шаг 6. Замешиваем мягкое однородное тесто. Прикрываем его пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Пирог с персиками

Шаг 7. С персиков сливаем жидкость. Даем им обсохнуть. Их разделываем тонкими дольками.

Пирог с персиками

Шаг 8. Подошедшее дрожжевое тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем из него кружочки.

Пирог с персиками

Шаг 9. Кладем друг на друга кружок теста и ломтик персика. Заготовки перекладываем в форму для выпекания.

Пирог с персиками

Шаг 10. Чередуем персики с тестом, пока не заполним всю форму.

Пирог с персиками

Шаг 11. Выпекаем угощение в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Пирог с персиками

Шаг 12. Дрожжевой пирог с персиками в духовке готов. Подавайте к столу!

Пирог с персиками

Бисквитный пирог с персиками

Бисквитный пирог с персиками – это невероятно вкусная и интересная в исполнении кулинарная идея. Готовый десерт можно подавать к семейному чаепитию или домашнему празднику. Приготовить его сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 150 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 150 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Персики консервированные – 200 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Взбиваем яйца около 5 минут до получения пышной пены. В конце всыпаем сахар и продолжаем взбивать.

Пирог с персиками

Шаг 3. Просеиваем сюда муку, добавляем разрыхлитель. Вымешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Шаг 4. Переливаем тесто в форму для выпекания. Готовим около 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Пирог с персиками

Шаг 5. Готовый бисквит остужаем на решетке. Аккуратно срезаем «крышку». Мякиш надрезаем квадратиком.

Шаг 6. Извлекаем из пирога весь мякиш.

Пирог с персиками

Шаг 7. Консервированные персики режем тонкими дольками.

Шаг 8. Крышку бисквита режем мелкими кубиками.

Пирог с персиками

Шаг 9. Взбиваем сметану с сахаром до полного растворения сухого ингредиента.

Шаг 10. Перемешиваем в сметанной заготовке мякиш бисквита.

Пирог с персиками

Шаг 11. Сюда же выкладываем половину персиков. Вливаем около 60 мл персикового сиропа из банки. Перемешиваем.

Шаг 12. Наполняем бисквит подготовленной начинкой.

Пирог с персиками

Шаг 13. Украшаем оставшимися персиками и кубиками бисквита. Оставляем на время для пропитки.

Шаг 14. Бисквитный пирог с персиками готов. Угощайтесь!

Пирог с персиками

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